Чи зменшаться виплати родинам загиблих військових: адвокат розтлумачив законодавчі нововведення

Адвокат Дмитро Йовдій, який спеціалізується на захисті родин загиблих військовослужбовців, розтлумачив законодавчі нововведення щодо компенсації сім'ям військових та відповів, чи зменшаться виплати родинам загиблих захисників.

"На цей момент виплата у розмірі 15 млн грн родинам загиблих військовослужбовців не змінена", – каже Дмитро Йовдій в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

За словами адвоката, незважаючи на те, що ухвалена нова постанов уряду, продовжує свою дію також постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року №168.

Також читайте У Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ – голова бюджетного комітету

"Цією постановою передбачено виплата у розмірі 15 млн грн для родин військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану. Саме під час дії воєнного стану. Виплата у розмірі 2,27 млн стосується не воєнного стану та інших причин, не пов’язаних з виконанням військової служби. Наприклад, діючий військовослужбовець загинув у ДТП, але не під час виконання бойового завдання, а переміщення", – пояснює правник.

Резюмуючи, Дмитро Йовдій підкреслив, що у разі загибелі діючого військовослужбовця під виконання ним бойового завдання під час дії воєнного стану його родині виплачується сума у розмірі не менше 15 млн грн.

"Це гарантовано законом. Те, що зараз Кабмін прийняв нову постанову – насправді він привів свою постанову у відповідність до діючого закону. Нова постанова ніяким чином не скасовує дію закону, який гарантує право на 15 млн грн. Також вона не скасовує постанову №168 від 28.02.2022. Постанова по суті продублювала закон, а багато хто зрозумів це так, начебто зменшили виплати за загибель під час бойового завдання. Це не так насправді, а багато родин загиблих військовослужбовців хвилються", – каже адвокат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Заплутана історія! Дві жінки судяться за виплати військового, який зник безвісти

Читайте також: