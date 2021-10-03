Чи змерзнуть Європа та Україна: чим може закінчитися енергетичний шантаж Росії

Ціна на газ б’ють рекордні показники.

Вартість газу в Європі б'є рекорди. Уже 1200 доларів за тисячу кубів - такою була планка в суботу. І це - перед початком опалювального сезону. Більшість європейських газосховищ - напівпорожні. Попри всі домовленості, "Газпром" наповнювати їх не квапиться, намагаючись змусити ЄС якнайшвидше запустити "Північний потік-2". У європейців суми в комунальних платіжках уже зашкалюють. Французи виходять на протести.

І не варто сподіватися, що Україну це не зачепить. Газ Україна отримує саме з Європи. Власного видобутку і для населення, і для промисловості забракне. Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Хто керує в будинках європейців, Москва показала Євросоюзу в самий розпал підготовки до зими. Європейські газосховища напівпорожні. Паніка на газовому ринку провокує шалений стрибок цін: історичний максимум – понад 1200 доларів за тисячу кубів. Згадується газова війна Росії з Україною, коли ціна в 450 доларів вважалася вироком українській економіці.

Європа зараз у схожій ситуації - ненормальна ціна палива перетворюється на рекордну загальноєвропейську інфляцію. Вартість газу зросла на 400%. Це тягне вартість електрики. А далі дорожчає все - від їжі до одягу, від транспорту до туалетного паперу.

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Французи вже виходять на протести. Щоби бодай трохи вгамувати паніку серед населення, французький уряд пообіцяв від жовтня заморозити тарифи на газ та електроенергію, а майже шістьом мільйонам незаможніх іще й видати так звані енергетичні ваучери на 100 євро.

"До кінця року експерти прогнозують зростання ціни на природний газ іще на 30%. Та ми заморозимо тарифи. Більше не буде жодних зростань ціни на газ. А от від квітня ціни вже мають падати. Хоча й повільніше, аніж зростали. Тож нинішнє збільшення буде останнім", - запевнив прем’єр Франції Жан Кастекс.

У Великій Британії через енергетичну кризу вже три компанії-постачальниці газу та електроенергії припинили обслуговування клієнтів – а це майже 233 тисячі будинків.

Експерти майже в один голос волають, що енергетична криза штучна. І ціна в 1200 доларів за газ геть не ринкова, а нагріта політикою.

І от найцікавіше, напередодні зими найменш заповнені газосховища – в Німеччині – й саме ті, які належать російському "Газпрому". В одному з них – найбільшому сховищі Євросоюзу – запасів газу лише 5%. Той, який був, російський монополіст цілеспрямовано за літо розпродав. Нового не закачав.

"Європа увійде в осінньо-зимовий період з дефіцитом в підземних сховищах. Питання тільки, з яким обсягом", - сказав керівник "Газпрому" Олексій Міллер.

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За дивним збігом обставин, цей дефіцит газу припадає саме на той період, коли добудовується "Північний потік-2". Кремлю вкрай необхідно, аби "Газпром" якомога швидше отримав дозвіл на експлуатацію газопроводу. За всяку ціну. Хоча потужностей української ГТС цілком достатньо, щоби з головою покрити нестачу газу в Європі.

"Росія використовує цей газопровід, щоб його просунути якомога швидше поза всіма юридичними правилами, вона використовує такі силові методи, тобто залякування, шантаж", - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Сушити українську трубу і змушувати Європу до капітулації перед "Північним потоком-2" має допомогти ще одне рішення. Від жовтня Росія припинила постачання газу до Угорщини через Україну. Відтепер і на подальші 15 років Будапешт отримуватиме 4 з половиною мільярди кубометрів газу на рік, приблизно половину від загальної потреби країни, в обхід України – через Австрію та Сербію, куди довели "Турецький потік".

"Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію "Газпрому", оператора "Північного потоку-2", - заявив керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

І щонайдивніше, домовленості Угорщини та Росії – насправді економічно не вигідні обом сторонам. Бо:

П о-перше , для угорців український маршрут коротший, а отже дешевший.

, для угорців український маршрут коротший, а отже дешевший. По-друге , сама Угорщина втратить прибуток, який отримувала від транзиту російського газу з України до Хорватії та інших Балканських країн.

, сама Угорщина втратить прибуток, який отримувала від транзиту російського газу з України до Хорватії та інших Балканських країн. По-третє, для самих росіян – адже за угодою, вони змушені будуть усе одно платити Україні, бо за контрактом "Газпром" може не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому має все одно їх оплачувати.

"Ми це пов’язуємо з продовженням агресивної гібридної політики Кремля щодо позбавлення України транзиту", - сказав гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Україна вже давно не купує паливо в Росії, а бере його в Європи. Це відібрало в Москви можливість закрутити вентиль і розпочати чергову газову війну. Тому під атакою опинилася вся Європа.

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Але тепер європейські ціни на газ прямо впливають на ціну на паливо в Україні. В українському уряді обіцяють, що тарифи на тепло й гарячу воду для населення не піднімати. Принаймні, на цей опалювальний сезон. У більшості регіонів ціна на газ становитиме близько 8 грн за кубометр. Не здорожчає й опалення, хоча прогнозували підвищення тарифів від 30% до 70%. Та ось цю прірву між ринковою ціною та бажаною усе ж таки доведеться покривати з бюджету. А це близько 11 мільярдів гривень, отриманих із податків.

А ще варто чекати на суттєве здорожчання цін на товари. Адже промисловцям та аграріям свої витрати на дорогучий газ доведеться покривати самим.

"Вона є нищівною для усіх підприємств, які використовують газ як сировину. І якщо ціна буде зростати, всі ці підприємства стануть. А це означатиме, що Україна недоотримає гроші від експорту. І навряд чи аграрії будуть в наступному році з добривом вітчизняного виробництва", – каже експерт у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

У що Росія затягує Європу – у Брюсселі та Берліні вже схоже зрозуміли. І саме від них залежить чи спрацює шантаж Москви. І як далеко вони дозволять зайти Кремлю?

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