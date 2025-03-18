Чи змінить далекобійний "Нептун" перебіг війни: експерт розповів про особливості нового озброєння

Україна продовжує роботу над власною ракетною програмою. "Гарячі" наслідки її дії, за слова очевидців, вже добре відчули на власній шкірі росіяни. Особливо, після прильоту "Довгого Нептуна" на нафтопереробний завод в російському місті Туапсе, у Краснодарському краї. Пожежу там загасили лише на третій день після "гостинця" від України.

Про суттєві успіхи ракетної програми заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування.

"Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", – зазначив президент.

Шлях "Нептуна" починався з "Москви"

За словами військового експерта Ігоря Романенка, ракетний комплекс "Нептун" розроблявся для знищення надводних цілей противника ракетами типу "берег-корабель", та був ефективно застосований під час знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера "Москва".

"Після цього цей ракетний проєкт отримав два етапи подальшої модернізації. Спочатку його переробили для застосування ракет типу "земля-земля" з дальністю до 400 кілометрів. Це було потрібно і важливо з одночасним масштабуванням, але, на жаль, воно відбувалося не в тих об’ємах, які були потрібні. Зараз ми спостерігаємо вже третій етап цієї модернізації. Проєкт "Нептун" було переформатовано на комплекс зі значно більшою дальністю, до тисячі кілометрів. Що й продемонстрували бойові випробування комплексу, а саме удар "Довгим Нептуном" по нафтопереробному заводу в районі міста Туапсе. Для України це дуже важливо", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Перша ціль українського "Нептуна"

"Трембіта" та "Пекло" для росіян

Генерал-лейтенант додає, що нова зброя дійсно вражає, передусім, дальністю нанесення удару та потужністю її бойової частини.

"Саме такої зброї нам зараз не вистачає, як і засобів для протиповітряної і протиракетної оборони. Загалом, тут варто зупинитися на ракетній програмі, яка була сформована та розроблена в Україні у 2022 році. Зараз ми спостерігаємо її поступову реалізацію. Зроблено вже чимало, і це не лише ракетний комплекс "Нептун", не лише інші зенітно-ракетні комплекси, над якими продовжується робота. Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, про який говорив наш президент, його випробування пройшли торік. Тому є надія, що цього року будуть бойові випробування, як і з далекобійним "Нептуном". До речі, у нас розвивається ще як мінімум шість програм по керованим ракетам – "Пекло", "Трембіта" та інші. Це дуже важливо. Ці комплекси мають свої можливості , а також вони значно дешевші ніж закордонні аналоги", – зауважує Ігор Романенко.

Важливо мати "своє"

Генерал-лейтенант додає, що дуже важливо мати саме власні, українські ракетні комплекси, а також боєприпаси до них.

"Україна дуже добре пам’ятає часи, коли партнери з різних причин не надавали нам ракети до певних ракетних комплексів, а якщо й давали, то ставили заборону бити ними по об’єктах в РФ. Зрозуміло, що своє – це є своє. Воно не позичене. Тому і триває розвиток ракетних програм. Звісно, що всім нам хотілося б пришвидшити цей процес, але все це потребує значних ресурсів та часу. Розробки тривають", – каже військовий експерт.

Чому "Нептун" – не Tomahawk

Щодо технічних характеристик "Довгого Нептуна", то він має лише певну схожість з американським тактичними ракетами великої дальності Tomahawk.

"Наші "Довгі Нептуни" порівнюють з американськими ракетами Tomahawk, але я називаю таке порівняння досить умовним. Бо щоб дістатися до рівня Tomahawk нам треба ще дуже багато працювати. Це різне за класом озброєння. Та й наша мета не в тому, щоб бачити якусь схожість, а щоб покращити спроможності наших ракетних програм і конкретних типів ракет. І ми бачимо, як це вже повільно, але відбувається, і це, як на мене, дуже добре", – зауважує Ігор Романенко.

Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун": українська зброя, яка потопила крейсер Москва | Розпаковка

Кількість "Нептунів" не показник

У той же час, українці очікують змін на фронті, тому ми поцікавилися у військового експерта: скільки нам потрібно "Довгих Нептунів", щоб ці зміни сталися, і ворог відчув серйозні наслідки від їх використання.

"Нам потрібно формувати та реалізувати власну систему озброєння. Тобто не лише одними "Довгими Нептунами" закидати росіян. Людям чомусь властиво плекати надію на появу чудо-зброї, яка змінить хід війни. Такого не буває. Навіть ядерна зброя – не панацея. Ось у Ізраїлю є ядерна зброя, але ж війна там теж присутня. І наявність потужної зброї – це не є гарантією повної безпеки. Для ефективного ведення конвенційної війни потрібен широкий спектр озброєння, потрібна повноцінна система з її виробництва. Для нас – це ракетна зброя, зброя для систем протиповітряної та протиракетної оборони, розвиток БПЛА. Причому, це мають бути безпілотні апарати для використання у повітрі, на землі та на морі", – розповідає військовий експерт.

Будуть винищувачі – будуть зміни на фронті

До цього Ігор Романенко додає, що відповідні потужності потрібні нам для ефективного ведення війни на морі, а ще маємо додати зусиль для ефективності у повітрі, тобто в авіаційній сфері.

"Ця ланка є ключовою. І тут варто наголосити щодо постачання Україні літаків, воно постійно гальмується американцями. Нам надали лише частку від обіцяних винищувачів. А з іншою – тягнуть резину, хоча це питання можна було б закрити за місяць. Ми б мали достатню кількість літаків готових для використання. Підкреслюю літаків не американських, а від європейських партнерів, які готові їх нам надати. Наприклад, шведи готові надати свої Gripen та давно анонсували передачу Україні двох літаків дальньої радіолокаційної розвідки, але американці роблять все, щоб затягнути цей процес. Якби все заявлене вчасно постачалося, то це вже б призвело до суттєвих змін на фронтах. Але за це, як ми бачимо, треба дуже важко боротися", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв про ракету "Довгий Нептун": експерт повідомив, скільки ракет на місяць може виробляти Україна.

В Москві панікують через довгий "Нептун"? Кадри приголомшили західних фахівців

Читайте також: