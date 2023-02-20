Чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці: відповідь начальника київського метро

Віктор Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.

Вартість проїзду в метро Києва не зміниться.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський, відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз піднімати тарифи на проїзд у київському метро.

Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.

"Ми лише надаємо дані щодо собівартості перевезень пасажирів", - уточнив він.

Наразі у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро, зазначив він.

"Дані щодо собівартості за 2022 рік ще не проаналізовані, але я вважаю, що вони не будуть об’єктивними, тому що ми тривалий час не працювали в режимі перевезень (від березня до 16 травня), і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється", - підсумував начальник Київського метрополітену.

Нагадаємо, у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар.

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