Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці: відповідь начальника київського метро

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
740
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці: відповідь начальника київського метро

Нові турнікети в метро

Віктор Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.

Вартість проїзду в метро Києва не зміниться.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський, відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз піднімати тарифи на проїзд у київському метро.

Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.

"Ми лише надаємо дані щодо собівартості перевезень пасажирів", - уточнив він.

Наразі у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро, зазначив він.

"Дані щодо собівартості за 2022 рік ще не проаналізовані, але я вважаю, що вони не будуть об’єктивними, тому що ми тривалий час не працювали в режимі перевезень (від березня до 16 травня), і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється", - підсумував начальник Київського метрополітену.

Нагадаємо, у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар

“Мадонна з київського метро”: як зараз живе українка, з відомої на весь світ фотографії

“Мадонна з київського метро”: як зараз живе українка, з відомої на весь світ фотографії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
740
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація