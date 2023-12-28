Заяви, що Путін може переламати хід війни: полковник відповів, чи будуть танки РФ в Ужгороді та Львові

Військовий аналітик вважає, що РФ не переламає хід війни.
Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що публікації у західних ЗМІ про те, що "Росія може переламати хід війни" - це російська ІПСО. Він наголосив, що якби армія РФ це зуміла, то ворожі танки уже б були в Ужгороді та Львові.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.
"А що означає переламати хід війни? Танки РФ зайдуть до Ужгорода чи Львова? Треба дуже упереджено ставитись до того, що пишуть наші західні партнери у себе на великих майданчиках. Там є російське ІПСО, вони вкидають великі ресурси на боротьбу в інформаційному просторі. Класичний приклад - після напад ХАМАСу на Ізраїль була інформація, що США передаватиме менше снарядів, Пентагон це одразу спростував, але це було всюди", - пояснив він.
Петро Черник додав, що якби у РФ був потенціал, то окупанти уже б переламали хід війни.
"От коли подібну інформацію озвучить Борис Пісторіус чи інша офіційна особа - я б задумався. Якби РФ мала потенціал переламати хід війни - вони б уже давно його переламали і уже виграли, але цього не сталось", - сказав він.
Нагадаємо, FT описало сценарії війни без допомоги Заходу та заявило про "похмурі часи" для України.
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