Чи зможе РФ накопичити 100-тисячне угруповання у Білорусі для повторного наступу на Київ - відповідь експерта

Олег Жданов наголосив, що мобілізованих росіян до Білорусі завозили ешелонами, а нині їх звідти вивозять в екстреному порядку літаками.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи зможе Росія накопичити 100-тисячне угруповання у Білорусі для повторного наступу на Київ.

Про це Жданов повідомив на своєму YouTube-каналі 26 листопада.

"Вони (російське військове керівництво – ред.) не те, що найближчими місяцями не зберуть 100-тисячне угруповання, вони вже звідти забирають людей, вважаючи, що білоруська армія їх піднатаскала і підготувала. Там, і справді, у навчальних центрах білоруські інструктори готують цих мобілізованих, яких везе туди Російська Федерація", - зазначив він.

Жданов наголосив, що мобілізованих росіян до Білорусі завозили ешелонами, а звідти їх вивозять в екстреному порядку літаками.

"Тому, коли вони там зможуть нзібрати 100 тисяч, – це одному Богу відомо. Тим паче, якщо така тенденція зберігатиметься, і ми триматимемо стабільно кількість російських втрат – не менше батальйону на добу, – то, я думаю, що накопичення там 100-тисячного угруповання – це нереальний план для Російської Федерації. Крім того, ви не забувайте, що у Росії тане озброєння, яке сьогодні можна поставити у стрій, щоб воно було здатне виконувати бойові завдання", - підсумував експерт.

Нагадаємо, українські захисники посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони Києва та Київської області. Військові враховують минулий досвід початку вторгнення. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу. Крім того, встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.