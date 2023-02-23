Чи зможе РФ напасти на північному сході або захопити Харків: відповідь експерта

Жданов наголосив, що росіяни не мають сили наступати на Харківщині, Чернігівщині і Сумщині.
Генштаб повідомив про виявлення на Харківщині двох російських ДРГ. На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), таким чином, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій саме на ділянці Куп‘янськ-Лиман, бо їхній наступ на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліс і українські укріплення.
Чи є у Росії сили наступати на північному сході або напасти на Харків, проаналізував військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.
Жданов наголосив, що росіяни не мають сили наступати на Харківщині, Чернігівщині і Сумщині.
"А ті війська, які там є і навіть та колона техніки, яку сьогодні наша розвідка помітила напроти Чернігова, буде максимум розвідка боєм. Будуть спроби «вклинення» в нашу територію і головна мета цих спроб — скувати наші резерви для того, щоб ми не могли перекидати сили на Схід України. Я гадаю, що саме на Сході в них ще є трохи сил, особливо особового складу і вони будуть продовжувати оці атакувальні дії, відволікаючи нас на інших напрямках", – зазначив експерт.
На його думку, росіяни можуть вдатися до відволікаючого наступу на Сіверському, Слобожанському, а найімовірніше – Запорізькому напрямку. Але головна мета таких дій – не прорвати українську оборону, а скувати наші сили.
Раніше у ЗСУ повідомили, що на Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках поки що все відносно спокійно.
Чи може РФ атакувати Харків
Нагадаємо, ізраїльський доброволець ЗСУ Денис Десятник заявив, що росіяни зараз сфокусувалися на захопленні Донбасу. Потенціалу для нового повторного масштабного наступу на Харківську чи Київську області у них нема.
Секретар РНБО Олексій Данілов натомість вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу в Харківській чи Запорізькій областях.
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін повідомляв, що 2023 року росіяни розглядають для наступу три сценарії.
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