Чи зможе РФ напасти на північному сході або захопити Харків: відповідь експерта

Жданов наголосив, що росіяни не мають сили наступати на Харківщині, Чернігівщині і Сумщині.

Генштаб повідомив про виявлення на Харківщині двох російських ДРГ. На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), таким чином, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій саме на ділянці Куп‘янськ-Лиман, бо їхній наступ на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліс і українські укріплення.

Чи є у Росії сили наступати на північному сході або напасти на Харків, проаналізував військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.

Жданов наголосив, що росіяни не мають сили наступати на Харківщині, Чернігівщині і Сумщині.

"А ті війська, які там є і навіть та колона техніки, яку сьогодні наша розвідка помітила напроти Чернігова, буде максимум розвідка боєм. Будуть спроби «вклинення» в нашу територію і головна мета цих спроб — скувати наші резерви для того, щоб ми не могли перекидати сили на Схід України. Я гадаю, що саме на Сході в них ще є трохи сил, особливо особового складу і вони будуть продовжувати оці атакувальні дії, відволікаючи нас на інших напрямках", – зазначив експерт.

На його думку, росіяни можуть вдатися до відволікаючого наступу на Сіверському, Слобожанському, а найімовірніше – Запорізькому напрямку. Але головна мета таких дій – не прорвати українську оборону, а скувати наші сили.