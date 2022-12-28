Чи зможе РФ захопити Київ з другої спроби: пояснення експерта

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що навіть якщо РФ збільшить свої війська після нової хвилі мобілізації, окупанти не зможуть захопити Київ.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"В мене є великі сумніви, що вони зможуть зібрати таку кількість військ тільки на Київському напрямку. Історія говорить, що від кінця Другої світової жодне місто-мільйонник не вдалося захопити військовим шляхом. Радянська армія навіть маючи перевагу над нацистськими військами у 1945 році під час штурму Зеєловських висот і Берліна втратила близько пів мільйона своїх бійців. Але СРСР міг собі дозволити такі втрати", – каже експерт.

На його думку, Росія не переживе таку кількість втрат, та й фізично не зможе забезпечити стільки сил. Грабський вважає, що навіть десятикратне збільшення угруповання ворожих військ у Білорусі не дозволить окупантам захопити Київ.

"Тут ще грають роль такі фактори, як природа, готовність наших сил, місцевість, кліматичні умови. Для мене зараз варіант прориву противника і захоплення Києва за тих умов, що є зараз, виглядає фантастичним. Противник просто не дійде до Києва", – підсумував експерт.

Раніше Сергій Грабський назвав південний напрямок фронту найперспективнішим. На його думку, саме там ЗСУ знищать всі здобутки армії Путіна. Також Грабський пояснив, чи дійсно ворог переходить до стратегії оборони.

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