Чи зможе Росія повністю захопити Донецьку область: військовий аналітик вказав на важливі нюанси

Експерт пояснив, чому РФ не вийде на кордони Донеччини.
Росія не зможе повністю окупувати Донецьку область, оскільки в агресора обмежені ресурси - мало професійних військових та боєкомплекту.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
"Шансів у росіян вийти на кордон Донецької області фактично нуль. У їхні перемир'я ніхто не вірив і росіяни вкотре продемонстрували, що їм не можна вірити. Так званий "мир" Росії потрібен, щоб поповнювати озброєння, передислоковувати війська та інше. Після кожного перемир'я вони почнуть нову хвилю наступу. У Росії немає ресурсу, щоб повністю окупувати Донеччину - їм потрібен боєкомплект та професійних військових і командування. Навіть під Бахмутом воює уже ПВК "Вагнера", а це - професійні військові. Також там воюють мобілізовані з Донеччини та Луганщини. У Росії зникають професійні військові та з'являються так звані частково мобілізовані. У РФ є багато проблем з логістикою та боєкомплектом. Саме тому вони вже пів року штурмують Бахмут", - вважає експерт.
Битва за Бахмут і Соледар
Російські окупанти та найманці з ПВК "Вагнера" вже майже пів року штурмують українське місто Бахмут. Після постійних невдач окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але ЗСУ зупинили їхнє просування.
В Міністерстві оборони повідомили про запеклі бої за Соледар - ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.
Наразі це найскладніша ділянка фронту.
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