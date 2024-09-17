Чи зможе Росія воювати весь 2025 рік та як змусити Путіна здатись: експерт проаналізував заяву Буданова

Україна може вести переговори з окупантом лише на позиції сильного суперника.

Путін намагатиметься закінчити війну в Україні до кінця 2025 або ж на початку 2026 року. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він додав, що вже літом 2025 року в РФ розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці.

ТСН.ua з’ясовував наскільки реальний такий прогноз та що варто змінювати аби прискорити падіння Росії.

Що кажуть західні експерти?

Військовий експерт Ігор Романенко каже, дуже добре, що наша розвідка аналізує та прогнозує ситуацію всередині РФ.

"Те, що Путін прагне закінчити війну до кінця 2025 року, підтверджують і західні експерти, причому економісти, які спеціалізуються саме на військовій економіці. Вони зауважують, якщо події розвиватимуться так, як це відбувається зараз, то до кінця 2025 року у росіян можуть початися ускладнення та погіршення економічної ситуації всередині країни", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Путін не шкодує ні людей, ні техніки

Він додає, що окрім цього ворог несе величезні щодобові та щомісячні втрати у живій силі. Все це робиться для досягнення маніакальної мети, яку російський диктатор поставив перед собою – захоплення шматка української землі на сході.

"Путін вимагає від Росії все більше і більше людей, на яких вдягають військову форму. Щодо наявності старої військової техніки, то за прогнозами аналітиків її агресору вистачить ще на пару років. Тобто росіяни поки можуть забезпечити її надходження, особливо, бронетехніки. Але це стара техніка, кількість якої теж зменшується", – розповідає Ігор Романенко.

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Шукає союзників для встановлення "миру"

Експерт додає, що економічна ситуація у Росії може дійсно погіршитися у 2025 році. Розуміючи це, кремлівський диктатор, намагається встигнути.

"У зв’язку з цим Путін шукає можливість задіяти своїх стратегічних союзників, і не лише по озброєнню, якими наразі є Північна Корея та Іран, а й тих, які мають зовнішньо-політичну вагу світового рівня – країни БРІКС, так званий альянс на протидію Західному світу – Китай, Індія, Бразилія та навіть Туреччина. Росіяни шукають підтримку у таких союзників, щоб перейти до встановлення миру у цій війні на умовах Путіна", – зауважує генерал-лейтенант.

Мир на умовах Путіна – втрата 30% України

За словами військового експерта, мир на умовах Путіна – це означає узаконити втрату для України до 30% її територій.

"Звісно, що такі умови нам не підходять, власне як і нашим союзникам. Якими б не були грандіозними наші результати, навіть з врахуванням шалених витрат росіян, які вони отримали на Курському напрямку за останній місяць, все рівно Путін зуміє пояснити це своєму "внутрішньому народу" – буде намагатися встановити статус-кво навіть за таких величезних витрат та втрат", – зазначає Ігор Романенко.

Потрібне посилення позицій України у подальших переговорах щодо можливого призупинення війни / Колаж ТСН.ua

Що потрібно робити нам?

Військовий експерт підкреслює, що головне для України – не допустити варіанту, який нам нав’язує Путін, а лише покращувати можливі переговорні позиції для України на умовах сильного супротивника.

"Для цього нам потрібно вирішувати зовнішні питання пов’язанні зі зміною політики щодо надання військової допомоги Україні від союзників. Маємо виключити будь-які можливості з подвійних стандартів щодо допомоги Україні. Обіцяне – має чітко виконуватися, без всіляких дитячих відмазок, які можуть бути цікавими американській публіці, але аж ніяк не українській, яка за все розраховується кров’ю. Все це потрібно кардинально змінювати, бо відповідні ресурси у наших західних партнерів є", – запевняє військовий експерт.

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Домашнє завдання: покращувати мобілізацію

Також Ігор Романенко нагадує про виконання Україною внутрішнього завдання – це забезпечення якісно підготовленими військовослужбовцями бригад, які ведуть військові дії на лінії зіткнення, а також для формування резервних бригад.

"Якщо нам вдасться змінити ситуацію на фронті – зупинити просування противника, знищити якомога більше озброєння, військової техніки та живої сили ворога, то є перспектива для початку деокупаційних дій, а це буде вже свідчити про посилення позицій України у подальших переговорах щодо можливого призупинення війни, але виключно на умовах України", – підсумовує Ігор Романенко.

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