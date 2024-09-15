Чи зможе Трамп закінчити війну та чого боїться Путін: головні тези інтерв’ю Зеленського для CNN

Президент Зеленський у розмові з журналістом відхилив завісу таємності над планом перемоги, з яким він збирається ознайомити президента США Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN розповів про план перемоги, який він представить президенту США Байдену, пояснив необхідність для України далекобійних ударів по Росії західною зброєю, оцінив можливості Дональда Трампа завершити війну і назвав те, чого найбільше боїьться Путін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив у розмові з журналістом український лідер.

Про план перемоги

Президент Зеленський відхилив завісу таємності над планом перемоги, який він збирається цього місяця представити президенту США Джо Байдену.

За його словами, чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, я гадаю, будуть цікавими", - розповів президент.

Також Зеленський сказав про те, що готовий поділитися своїм планом і з кандидатами у президенти США - демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. З його слів, "це буде чесно і правильно".

Про спроможність Трампа завершити війну

Український президент зазначив, що не знає подробиць того, як саме Дональд Трамп збирається завершити війну, хоч він постійно заявляє про це перед виборами президента США.

“Моя позиція: передвиборчий період і передвиборчі меседжі - це передвиборчі меседжі. Інколи вони не зовсім реалістичні", - наголосив президент.

Водночас Зеленський пригадав телефонну розмову з Трампом, яка відбулася два місяці тому.

"Він сказав, що дуже нас підтримує. В нас була гарна розмова. Він буде нас підтримувати. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Він зробить все, щоб зміцнити Україну", - вважає український лідер.

Про найбільший страх Путіна

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Зеленський зауважив, що президент Російської Федерації Володимир Путін боїться лише одного — викликати невдоволення свого народу, який може розпочати бунт проти нього через тягарі війни. Тому єдиний спосіб завершити війну — зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла впливати на державу-агресорку.

“Я впевнений, що він боїться тільки одного. Не лідерів, не країн, нічого. Він найбільше боїться свого суспільства — російського народу. І якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, він зрозуміє ціну війни. І вони будуть незадоволені цим і вони почнуть впливати на нього, на Путіна. Ось чому я сказав: зробіть Україну сильною і ви побачите — він сяде й почне домовлятися”, - підсумував український лідер.

Про далекобійну зброю

Президент Зеленський зазначив, що Російська Федерація перемістила бойові літаки, якими бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, на недосяжну для звичайної зброї відстань. Саме тому Україні потрібен дозвіл на застосування західних далекобійних ракет.

При цьому він наголосив, що українську енергетичну інфраструктуру росіяни знищили на 80% саме керованими бомбами.

“У нас були зустрічі з офіційними особами і я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер РФ переміщує літаки з відстані 100-150 км на 300-500 км. І тепер нам потрібно ще більше дозволів. Їх досі немає”, - сказав Зеленський.

Про озброєння українських бригад

Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно укомплектувати озброєнням 14 бригад, поки ж озброєно лише чотири з них.

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За його словами, дефіцит західної зброї виник через тривалу паузу із ухваленням рішення Конгресом США про допомогу Україні. Упродовж 8 місяців довелося покладатися здебільшого на внутрішнє виробництво, зокрема дронів, але цього недостатньо для покриття потреб фронту.

“Ми використовували все, що могли. Ми передали все, що в нас було в резервах, і те, що на складах в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було — ми забрали усю їхню зброю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Британії Девіда Леммі президент Володимир Зеленський наголосив на важливості для України якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

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