Чи зможе ЄС впоратися самостійно, якщо Трамп скасує допомогу Україні: єврокомісар відповів

Європа не втрачає надії зберегти Вашингтон як цінного союзника, але очевидно, що європейці мають проявити лідерство у питанні безпеки – про це пишуть усі оглядачі. Ці питання обговорюватимуть на саміті ЄС у Брюсселі вже цього четверга.

Чи має Європа потужності підтримати українську армію, якщо Вашингтон раптово припинить постачати свою допомогу – про це кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко ексклюзивно поспілкувалася з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

За словами єврокомісара, у той час, коли ще не зовсім зрозуміло, якою буде стратегія США, Євросоюз хоче показати, що рішуче підтримує Україну. На думку Кубілюса, мир може бути встановлений через реалізацію формули "мир через силу".

"Ми вважаємо, що додаткову силу Україні можемо надати тільки ми, і тому ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку, або, якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це", – каже єврокомісар.

Він пояснив, що 20 мільярдів євро – це приблизно така сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні.

"Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей. Це орієнтовна сума, на яку ми розраховуємо. Це може бути менше, може бути більше. Ми шукаємо різні варіанти. Деякі варіанти потребують деяких юридичних кроків до регламентів. Це може зайняти час, але все дуже динамічно. І ми розуміємо нашу відповідальність у наданні військової допомоги Україні, і не лише військової. Також ми шукаємо способи допомогти Україні у відновленні країни, якщо мир буде укладено", – підсумував Андрюс Кубілюс.

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НА ЦІ ЗАЯВИ ЧЕКАЛИ ВСІ! Що буде, якщо ТРАМП СКАСУЄ ДОПОМОГУ - ЄВРОКОМІСАР відповів

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз був створений "щоб грабувати США" і анонсував 25% мита на всі товари блоку.

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