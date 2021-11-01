Кліматична конференція у Глазго: чи зможуть країни домовитись та з чим приїхав Зеленський

Кліматична конференція у Глазго: чи зможуть країни домовитись та з чим приїхав Зеленський

Загалом конференція триватиме два тижні, в ній беруть участь тисячі експертів з усього світу.

Остання надія на порятунок планети. Саме так кажуть про зустріч, яка відбувається у шотландському Глазго, куди на кліматичну конференцію, яку проводить ООН, з’їхались лідери 120 країн світу. Держави мають домовитися, як запобігти катастрофічному глобальному потеплінню. Стосується це напряму і України.

Про це 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, "моментом істини" для світу нинішню конференцію назвав британський прем’єр Борис Джонсон - господар цієї зустрічі. В Глазго — злетілися найвпливовіші люди планети. Президент США Джо Байден. Президент Франції Макрон. Прем’єр Італії Драгі. Ангела Меркель, яка все ще виконує обов’язки канцлерки Німеччини. Загалом 120 лідерів держав та керівників урядів.

Також читайте В улюбленому костюмі та кейп-накидці: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом приїхали до Глазго

Усі разом — мають вирішити, як досягти нульових викидів парникових газів. Бо якщо цього не зробити впорядковано — попереджають вчені — людству загрожує катастрофа — і не теоретична, а цілком реальна. Наслідки майбутніх катаклізмів вже можна відчути — і в Україні, і в будь-якому іншому куточку світу. Сховатися не вийде — зачепить усіх.

Але скепсису, дійсно, можна почути чимало. Критики звинувачують політиків в тому, що вони тільки говорять, але мало що роблять в реальності. Ну і це не тільки з уст екологічних активістів можна почути.

І нещодавній витік документів, який опинився в руках ВВС показує, що низка країн — намагалися вплинути на доповідь науковців. Бо перехід до ЕКО — коштуватиме мільйярди-мільярди і мільярди. І вимагатиме зміни не тільки державних підходів, а кроків від кожного з нас особисто.

Але, як заявив на сьогоднішній конференції знаменитий натураліст Сер Девід Аттенборо — якщо людство має таку силу, щоби зруйнувати планету — має силу і відновити її.

"Якщо по окремості ми досить потужна сила, щоб дестабілізувати нашу планету, то безсумнівно, працюючи разом, ми достатньо потужні, щоб її врятувати. За своє життя я був свідком жахливого занепаду. За вашого життя ви могли б й повинні стати свідками її чудового відновлення. Саме через цю відчайдушну надію, леді та джентльмени, світ зараз дивиться на вас і ви тут", - зазначив він.

Бере участь в конференції лідерів і президент України Володимир Зеленський. Адже зміни клімату — особливо жорстко можуть позначитися на Україні. А українська промисловість вимагає радикальної модернізації, щоби стати сучасною і зеленою.

Кліматична конференція у Глазго: які шанси, що країнам вдасться домовитися

"Планета отримала дві еко-бомби у центрі Європи – окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою РФ. А на частині Донбасу затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води. Це спільна загроза для усього світу, - сказав він.

Власне — зібрати ресурси на таку світову трансформацію — одна із цілей нинішньої конференції.

Цікаво, що дві країни, які є одними із найбільших забруднювачів в світі — Росія та Китай — від участі сьогоднішнього саміту лідерів — відмовились. І це ставить великі питання. Хоча згодом повідомили — лідер Китаю долучиться до заходу у форматі відео-зв’язку.

Загалом конференція триватиме два тижні, в ній беруть участь тисячі експертів з усього світу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання