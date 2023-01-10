Чи зможуть окупанти після Соледара оточити Бахмут і що буде після цього: прогноз експерта

Якщо ворог не зуміє взяти Бахмут, то змушений буде перейти до менш інтенсивних бойових дій.

Перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Соледарське перегрупування (військ противника – ред.) не може сприяти (оточенню Бахмута – ред.). Якщо ми подивимося на лінію бойового зіткнення, буде видно, що для того щоб оточити Бахмут з району Соледара, то треба докласти ще неймовірних зусиль. І в мене великі сумніви, що російські війська мають такі сили", – сказав експерт.

Він пояснив, що для російських загарбників на сьогодні важливо показати будь-яку перемогу, незважаючи на втрати, з якими вони не рахуються.

"Тому говорити про те, що із взяттям Соледара створюється серйозна загроза оточення Бахмута, – поки що зарано. Тому що противник просуватиметься там у місцевості, досить забудованій, тому для маневрів у нього там простору недостатньо. І треба розуміти, що там оборона наша готувалася не один рік, і ми можемо протистояти противнику", – зазначив Грабський.

Що стане мішенню ворога після Бахмута

За словами військового експерта, якщо у цих напружених боях противник не зуміє взяти Бахмут, то змушений буде перейти до менш інтенсивних бойових дій.

"Тобто будуть продовжуватися обстріли, можливо, будуть і далі зносити населені пункти, розстрілюючи їх. Але якихось активних дій на цьому напрямку вони вже просто не зможуть провести, тому що втрати їхні будуть надзвичайно великими", – переконаний Грабський.

Він додав, що з часом російські війська там можуть переформатуватися, підтвердженням чого є часткова мобілізація в РФ. Можливим є перекидання додаткових сил на цю ділянку фронту.

"Але, мабуть, вони будуть змушені зупинитись, як свого часу вони зупинилися в районі Білогорівки Луганської області після досить відчайдушних спроб штурмувати Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Так, їх захопили, але надалі їхнього наступального потенціалу вже просто не вистачило, і вони змушені були зупинитися. Власне, ми на тій ділянці і спостерігаємо таку досить стабільну лінію оборони, де точаться бої, але їхня інтенсивність вже не така, яка була під час сєвєродонецької битви. Та сама ситуація може скластися і тут", – прогнозує військовий експерт.

Нагадаємо, після місяців невдалих спроб захопити Бахмут, новою мішенню військ РФ та вагнерівців стало місто Соледар на Донеччині. Ворог атакував міста, зайшов усередину, проте ЗСУ зупинили просування противника.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що окупанти перебувають у межах Соледара, проте в них уже немає ресурсу, щоб повністю взяти місто під свій контроль. Росіяни зараз відправляють підкріплення на Бахмутський напрямок.

На думку очільника Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, ворожа атака на Соледар – спроба "зберегти обличчя" після місяців невдалих спроб захопити Бахмут.

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