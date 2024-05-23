Чи зможуть росіяни підійти ближче до Харкова та бити по місту з артилерії: волонтер дав відповідь (відео)

Юрій Сапронов пояснив, що росіяни не зможуть підійти ближче 19 км до Харкова, а з таких позицій вони зможуть добивати лише північну частину міста.

Бізнесмен та волонтер із Харкова Юрій Сапронов розповів про те, чи зможуть росіяни підійти ближче до міста та бити по ньому з артилерії.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТCН.ua.

"Тут проста математика: від Харківської окружної дороги до кордону – 21 кілометр. До населеного пункту Липці, куди вони тиснули і біля якого наші хлопці їх зупинили – від окружної дороги, напевно, 12 або 13 кілометрів. Теоретично, якщо вони стануть у Липцях (гаубиця 152-го калібру – максимальна дальність 24 кілометри), то умовно майже до центру міста вони доб'ють. Значить вони мають стати далі, тобто максимум – село Червоне чи село Глибоке, це кілометрів 19”, – каже волонтер.

Юрій Сапронов зазначив, що з таких позицій росіяни зможуть добивати лише північну частину Харкова.

"Нічого у них не вийде... Звичайно, артилерія та міномети, якщо поставлять ближче – інтенсивність ударів буде набагато вищою, безумовно, але я не бачу, як вони це зроблять. А С-300 і всі ці їхні "Іскандери" Юрій Сапронов вони прилітають і прилітають, це не залежить від їхнього наступу і від їхнього просування ближче до Харкова. Липці – важливий населений пункт, височина, але там три таких підрозділи наших стоять, що від одних слів, що там стоїть така бригада, росіяни повинні зупинитися. Тому що "люлей" від цієї бригади отримували вони скрізь – і в Бахмуті, і в Авдіївці", – підсумував волонтер.

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Нагадаємо, у четвер, 23 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали 10 ударів по місту. Зокрема, під удар ворога потрапили приватне підприємство та транспортна інфраструктура. Число загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросло до семи, постраждали до двох десятків людей.