Чи зроблять війська РФ "жест доброї волі" під час весняного контрнаступу України: що про це думає боєць ЗСУ

Український військовий впевнений, що "росіяни ніде не будуть триматися героїчно".
Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що російська армія ніде не буде чинити лютий спротив під час українського контрнаступу.
Таку думку військових висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"Я не думаю, що вони будуть битися за щось до останнього. Поки вони можуть здавати населені пункти, як вони це робили раніше, щоб не втрачати особовий склад - кадровий кістяк. Коли настане момент, що потрібно стояти до останнього, в них наскільки загориться внутрішнє протиріччя, що їхня смута, яка ще є у них від серпня, то вона просто не дозволить триматися до останнього. Я думаю, що там, де треба буде завзятість, будуть йти важкі бої. Але, що десь вони героїчно триматимуться, я думаю, ми такого не побачимо ніде. Ополченці може десь будуть проявляти завзятість, але їх Росія забире собі", - сказав Карась.
Підготовка українських військових до контрнаступу
За даними воєнної розвідки, Збройні сили України уже навесні зможуть перейти у контрнаступ. Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький зауважив, що конкретний час залежить, зокрема від постачання західної зброї. Головна мета контрнаступу - спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".
Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що напрямком весняного контрнаступуукраїнської армії будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.
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