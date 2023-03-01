Чи зроблять війська РФ "жест доброї волі" під час весняного контрнаступу України: що про це думає боєць ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що російська армія ніде не буде чинити лютий спротив під час українського контрнаступу.

Таку думку військових висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Я не думаю, що вони будуть битися за щось до останнього. Поки вони можуть здавати населені пункти, як вони це робили раніше, щоб не втрачати особовий склад - кадровий кістяк. Коли настане момент, що потрібно стояти до останнього, в них наскільки загориться внутрішнє протиріччя, що їхня смута, яка ще є у них від серпня, то вона просто не дозволить триматися до останнього. Я думаю, що там, де треба буде завзятість, будуть йти важкі бої. Але, що десь вони героїчно триматимуться, я думаю, ми такого не побачимо ніде. Ополченці може десь будуть проявляти завзятість, але їх Росія забире собі", - сказав Карась.

Підготовка українських військових до контрнаступу

За даними воєнної розвідки, Збройні сили України уже навесні зможуть перейти у контрнаступ. Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький зауважив, що конкретний час залежить, зокрема від постачання західної зброї. Головна мета контрнаступу - спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що напрямком весняного контрнаступуукраїнської армії будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

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