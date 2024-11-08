Чи зупинить Трамп війну в Україні: експерти пояснили, чого хоче Путін і чи отримає він це

Експерти вважають, що Трамп - це не катастрофа для України.

Експерти кажуть, що Україні треба готуватися до життя з Трампом. І ніякої катастрофи в перемозі республіканців немає. Навпаки Трамп, попри свою складність та непрогнозованість, дає Україні шанси, якими ми маємо скористатися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У своїй резиденції, серед своїх прихильників Дональд Трамп заявляє про свою перемогу на виборах і знову повторює свою передвиборчу обіцянку – закінчити всі війни у світі. В Україні на перемогу республіканця найшвидше відреагували в соцмережах. Від апокаліптичного – початку Третьої світової та відсутність квитків до помиральної ями і до оптимістичного – війна завершиться за 24 години, тому варто радіти.

"Ніякої катастрофи немає, те що Трамп переміг це не той принцип – всьо пропало. Навпаки Трамп, попри свою нестандартність, складність він дає нам шанси, якими ми маємо скористатися", - каже міністр закордонних 2007-2009 рр. Володимир Огризко.

"Трамп дуже хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру. Обама став, тому Трамп хоче продемонструвати себе найвеличнішим миротворцем за всю історію людства і отримати Нобелівську премію миру", - каже голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко і більшість опитаних ТСН політологів прогнозують, що саме Трамп в найближчий час ініціює переговори щодо завершення війни між Росією та Україною. Припинення військових дій по лінії фронту та не вступ України до НАТО - явно не сподобаються офіційному Києву. Втім і Кремль вимагатиме миру на своїх умовах. Тому попри мирні перемовини, війна триватиме і далі – переконані українські експерти.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Переговірний процес активізується, Трамп точно налаштований це зробити і прості рішення - це його улюблена гра, в яку він гратиме у міжнародній політиці. Трамп не може запропонувати те, що Путіну необхідно, бо це буде поразкою", - каже політолог Олег Саакян.

Попри бажання припинити війну, Білий дім і далі допомагатиме Україні озброєнням, проте лише в борг, приміром, використовуючи ленд-ліз – прогнозують експерти. Фінансова допомога від американських платників податків теж зупиниться або суттєво скоротиться. Тому Банковій треба шукати більшої підтримки у Європі та будувати нові дипломатичні шляхи до Вашингтону.

"У Зеленського непогані стосунки з Трампом, щось є в цих стосунках, не те щоб хімія. Але воні схожі – емоційні, обидва прихильники швидких і простих рішень тому в багатьох питаннях зможуть знайти спільну мову", - каже Володимир Фесенко.

Перший контакт двох президентів вже є. Зеленський та Трамп у телефоній розмові домовилися розвивати співпрацю між країнами. Про мирні перемовини не йшлося, але український президент переконаний швидке закінчення війни, яку обіцяє Трамп – це втрати території, заморожування конфлікту і аж ніяк не справедливий мир.

Тим часом букмекери приймають ставки на те, чи зможе Трамп припинити російсько-українську війну за 90 днів. Шанси балансують в межах 50 на 50.

Друге пришестя Трампа! Для України - не зрада, а шанси!

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