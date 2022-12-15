Чи зупинить ЗСУ "лінія Вагнера" на Донбасі: експерт пояснив, від чого все залежить

Якщо знати, що входить до лінії оборони, то можна спланувати, як цю лінію подолати.

"Лінію Вагнера", як і будь-яку лінію оборони, можна здолати, якщо все спланувати з урахуванням повної інформації про неї.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Він зазначив, що про ефективність будь-якої лінії оборони можна говорити, випробувавши її.

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"Думаю, що українська розвідка і командування отримали повну інформацію: що розташовано на цій лінії, як вона інженерно розбудована та як її подолати. Будь-яку лінію оборони можна прорвати, якщо спланувати. Якщо ми знаємо, що входить до тієї лінії оборони, то ми можемо спланувати заходи в інженерному плані, в бойовому, як цю лінію подолати. Не просто йти лобом, як це роблять росіяни. А спочатку здійснити заходи щодо підготовки для проходу через цю лінію", – пояснив експерт.

Він також звернув увагу на те, що невідомо, чи відбуватиметься контрнаступ ЗСУ саме через "лінію Вагнера".

"Будь-яку лінію оборони можна подолати, навіть "лінію Вагнера", як би її не піарили. Все залежитиме від того, чи буде саме через цю лінію відбуватися наступ української армії, чи там будуть якісь допоміжні напрямки і т.д. Все залежитиме від задумів української армії", – сказав Самусь.

Що таке "лінія Вагнера"

У жовтні група російських окупантів збудувала майже двокілометрове протитанкове укріплення біля захопленого міста Гірське на сході України. Це укріплення називають "лінією Вагнера". Воно складається зкількох рядів цементних пірамід та великої траншеї.

Представник Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов переконаний, що українські війська зможуть подолати "лінію Вагнера" за допомогою засобів від міжнародних партнерів.

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