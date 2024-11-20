Чим більше крові, тим вища посада: Міжнародний суд видав 6 ордерів на арешт Путіна та його поплічників, яких він все підвищує

Поплічники Путіна залишаються на своїх посадах, а дуже часто підвищуються.

Міжнародний кримінальний суд вже видав шість ордерів на арешт. Для диктатора Володимира Путіна та його спільниці з викрадення дітей Марії Львової-Бєлової, міністра оборони Сергія Шойгу і керівника Генштабу Валерія Герасимова. А ще двох генералів, відповідальних за бомбардування українських міст з моря та повітря — Віктора Соколова та Сергія Кобилаша.

Про це в проєкті журналістки ТСН Наталі Ярмоли.

Останній — уродженець Одеси, причетний і до удару по Дніпру 14 січня 2023 року. Путін його навіть підвищив.

“Ці люди залишаються на своїх посадах, а дуже часто підвищуються, як у випадку з одним із наших фігурантів, який був командувачем дальньої авіації. Він став командувачем Військово-повітряних сил. Його було підвищено в посаді, незважаючи на очевидні злочини, які були вчинені за його участі”, — розповів заступник керівника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Тарас Семків.

Під його керівництвом відбувся удар по “Охматдиту” 8 липня 2024 року.

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