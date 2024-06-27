"Чим більше втрат, тим краще ти воюєш": Стерненко про ситуацію із деякими командирами

Український волонтер та активіст Сергій Стерненко розкритикував деяких командирів через загибель військовослужбовців. Він наголосив, що вони повинні нести відповідальність за свої рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Сергій Стерненко пригадав історію із 128 бригадою, коли біля лінії фронту проходило шикування і окупанти вдарили по захисниках України ракетою "Іскандер". Він зауважив, що ніхто і досі за це не покараний. Волонтер додав, що таких випадків було багато. Проте Сергій Стерненко зауважив, що є командири, які бережуть людей і таких більшість.

"Ключовим у цьому питанні має бути людиноцентричність. Якщо командир береже людей, особовий склад, а таких теж багато є. Але якщо у командира дуже високий рівень втрат, то напевно його варто запитати, що сталось. І серед командувачів має зникнути думка, що чим більше у тебе втрат, тим краще ти воюєш. І такі люди повинні нести відповідальність", - сказав Стерненко.

Український волонтер наголосив, що в армії повинні змінитись підходи, бо крім людиноцентричності, українців банально набагато менше, ніж росіян. Він зазначив, що відповідальність не демотивуватиме деяких генералів, а змусить їх краще продумувати операції та берегти життя людей.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Стерненко: Перемога чи поразка - що на нас чекає? Хто нам не дає виграти. Скільки РФ може воювати

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