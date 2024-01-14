"Чим далі ми йдемо, тим складніше нам буде": штурмовик заявив про необхідність створення зброї в Україні

Сьогодні за рахунок того, що Україні допомагали зброєю західні партнери, ЗСУ виграли час. Проте зараз українці просто критично змушені побудувати власні підприємства для створення безпілотників, всіх калібрів, які необхідні для стрілецької зброї, артилерії.

Про це заявив екскомандир "Азову" та заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін у розмові з ведучою ТСН Наталією Островською.

"Абсолютно очевидний факт, що ми дуже сильно залежимо в плані бойового забезпечення від західних країн на сьогоднішній день. Пов'язано це з тим, у першу чергу, що ми не мали власних потужностей для виробництва всього того, що необхідно нам для війни", – зазначив він.

За його словами тієї зброї, що мала в своєму арсеналі Україна, вона позбулася у різний спосіб.

"Те, що у нас було, ми продали, "прогуляли" все і не побудували нічого нового. У цей час на початку війни зі скрипом, зі складнощами нам починають допомагати західні країни, і це супер як нам допомагає. Але після цього етапу ми мали б почати абсолютно інший процес. Замість того, щоб побудувати все своє майбутнє, спираючись на іншу допомогу, ми мали обов'язково почати будувати власні сили. І ми про***ли цей час, коли мали це робити. Цей час потроху спливає", – додав Жорін.

За його словами, у майбутньому буде важче отримувати західну зброю.

"Чим далі ми йдемо, тим складніше нам буде. Треба розуміти, що так чи інакше країни нам будуть все менше допомагати. Їм треба себе захищати, в них є свої справи, свої національні інтереси. Чого ми взагалі собі накрутили, що весь світ нам винен? Так, у нас війна. Багато в чому це війна за цивілізацію, але це війна на нашій території. Поки вона не дійде до інших безпосередньо фізично, вони взагалі будуть думати про свої справи, своє майбутнє", - додав Жорін.

Нагадаємо, екскомандир "Азову" також впевнений, що не існує такої зброї, яка могла б вирішити усі проблеми українців на фронті.

Зауважимо, що ЗСУ мають критичну потребу не лише в зброї, але й в молодих солдатах, тоді як наразі у війську перебувають в основному чоловіки старшого віку.

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