Чим для РФ обернуться бої за Бахмут: експерт не виключив повторення долі нацистів у Сталінградській битві

Саме після поразки нацистів під Сталінградом СРСР почав системний контрнаступ, і війна закінчилася перемогою союзників.

Битва за Бахмут може обернутися для російських військ поразкою, якої зазнали і нацисти після битви за Сталінград. Однак наразі важко сказати, чи влаштують ЗСУ контрнаступ саме на Бахмутському напрямку.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Зокрема, він прокоментував заяву російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який порівняв битву за Бахмут зі Сталінградською битвою навпаки. Той вважає, що командування РФ перевершить нацистів, які припустилися низки помилок 1942 року.

"Таке порівняння має право на життя. Воно є доволі коректним. Під Сталінградом саме і відбулося стратегічне перемелювання нацистських військ. Після поразки під Сталінградом кінцева ініціатива перейшла до Радянського Союзу, котрий почав системний контрнаступ, і в підсумку війна закінчилася перемогою союзників", – нагадав Черник.

Водночас він звернув увагу на серйозний нюанс – масштаби не зовсім коректні, тобто масштаб Сталінградської битви і Бахмутської неспівставні між собою.

"Але все таки Бахмут виконує стратегічне значення стягування туди найбільш боєздатних російських частин, перетворення людського потенціалу на м’ясо, а усієї техніки – на брухт", – додав військовий аналітик.

"Чи буде контрнаступ саме на Бахмутському напрямку – сказати важко тай недоречно, тому що всі серйозні контрнаступальні операції потребують повної і абсолютної інформаційної тиші. Може бути не одна велика, а цілий каскад менших атак. Де і за яких обставин це складеться – треба залишити на відкуп нашим командирам і не розвивати деталізацію цієї теми", – розповів полковник.

Нагадаємо, українські захисники з передової повідомили, що російське командування змінило тактику боїв під Бахмутом і загарбники намагаються чинити безперервний тиск на позиції ЗСУ.

Водночас власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністрові оборони РФ Сергію Шойгу на широкомасштабний наступ ЗСУ у районі Бахмута і благає про допомогу.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (США), окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів операцій РФ навколо Авдіївки. Але це не допоможе росіянам досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні.

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