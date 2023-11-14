Чим F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою: пояснив британський офіцер

Завдяки F-16 Україна зможе вести вогонь по важливих військових цілях росіян більш точно та на більшій дальності, ніж зараз.

Таку думку в інтерв’ю для ТСН.ua дав офіцер запасу британської армії, професор безпеки та військових досліджень, голова-засновник програми Критичних безпекових досліджень в Інституті післядипломної освіти Дохи Омар Ашур.

Також читайте По всій території України лунає повітряна тривога

"F-16 буде дуже корисним. Чому? Бо ви матимете змогу вести вогонь на більшій дальності, яка вам потрібна. Вам потрібно атакувати командні та контрольні пункти росіян щоразу, коли вони нарощують сили. Вам потрібно атакувати їхні склади, матеріально-технічні бази, далекобійну артилерію з безпечної відстані, щоб вони не могли вдарити вас у відповідь", - наголосив він.

Офіцер пояснив, що прикріплені далекобійні ракети Storm Shadow до F-16 дозволять влучати більш точно.

"І F-16 забезпечить ці можливості через тип ракет, які вони можуть нести не лише з точки зору дальності, але й точності. Просто зараз ви використовуєте Storm Shadow із Су-24. Якщо у вас будуть західні винищувачі, Storm Shadow матимуть більшу дальність і точність. Але вони не воюють поодинці. Як танки, артилерія й піхота, так і F-16 і вся авіація не воює поодинці. Це має бути загальновійськова робота", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ексдиректор ЦРУ припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інтрига на фронті та шалені успіхи ЗСУ на Кримському напрямку | Мусієнко

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.