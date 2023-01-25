Чим небезпечний коронавірус "Кракен" для українців: основні симптоми та хто може захворіти

На агресивний вірус перехворіють всі, хто є не щеплений.

Новий вірус "Кракен" циркулює у світі вже другий місяць. Його виявили у 29 країнах світу. На цьому тижні перший випадок хвороби зареєстровано в Україні.

Сайт ТСН.ua запитав в Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби Києва: чого слід очікувати киянам та які основні симптоми нового вірусу.

"Вірус дійсно новий та дуже агресивний. Він викликає нову хвилю захворювання серед всіх верств населення. В Китаї його прозвали "хуліганом". Оскільки він має дуже раптовий початок хвороби і високу температуру. Симптоми вірусу "Крекен" пов’язані з болем у горлі та ларингітом. Тобто симптоми, які раніше не були притаманні коронавірусу", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник Держпродспоживслужби Києва.

Водночас фахівець додає, що новий збудник великої загрози для людині не становить.

"Ті люди, у яких немає перехресного імунітету з вірусом "Омікрон" та іншими збудниками коронавірусу, а також не щеплені громадяни, обов’язково перехворіють "Кракеном". Я би радив дотримуватись правил безпеки, які притаманні при ГРВІ: якщо захворів – залишаєшся вдома, звертаєшся до лікаря та проводиш необхідне лікування", - радить Олег Рубан.

Він додає, що зараз коронавірус вже перейшов в сезонне захворювання. Так, пандемія є, але це вже не та пандемія, яка була два роки тому.

"Коронавірус циркулює в людській популяції і викликає нові захворювання, такі як "Кракен". Якщо зареєстровано хоча б один збудник, то очікувано, що вже через місяць він розійдеться по всьому світу. На цьому тижні "Кракен" офіційно зареєстрований в Сумській області. Він і далі буде прогнозовано поширюватись Україною. Тому захиститись від нього неможливо. Основні заходи - під час появи перших симптомів звертатися до лікаря, а далі залишатися вдома і лікуватись", - додає Олег Рубан.

Нагадаємо, у вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області. Раніше ми розповідали, які його симптоми, особливості та наскільки він небезпечний.

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