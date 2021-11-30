Чим небезпечний новий штам коронавірусу "Омікрон" і чому його так бояться: відповідь лікаря

Чим небезпечний новий штам коронавірусу "Омікрон" і чому його так бояться: відповідь лікаря

Імунітет, вироблений вакцинацією, може не встояти перед новим штамом "Омікроном", каже лікар Тарас Жиравецький.

У деяких науковців є побоювання, що вакцинація не стримає новий штам коронавірусу "Омікрон", адже у ньому відбулося багато мутацій. У випадку стрімкого поширення "Омікрону", влада країн хвилюється, що їх медична система не впорається з навантаженням.

Про це у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Є підозра у вчених, що він ("Омікрон") може пробивати імунний захист, який створений двома дозами вакцини, тому йдеться про третю, бустерну, дозу, яка, ймовірно, зупинить кількість важких випадків. Також вчені заявили, що "Омікрон", ймовірно, поширюється ще швидше, ніж "Дельта+", тобто поширення його мегашвидке і у тому є певна проблема", - сказав Тарас Жиравецький.

У зв'язку з цим у країнах навіть з високим рівнем вакцинації є побоювання колапсу медичної системи у випадку миттєвого спалаху "Омікрона".



"Якщо він буде дуже швидко поширюватися, то кожна країна зараз хвилюється про те, що медична система буде перевантажена, навіть попри те, що дуже багато людей - вакциновані. Ми розуміємо, що деякі країни вакциновані навіть на 80%, але все одно вони хвилюються", - резюмував лікар.

Нагадаємо, дослідження штаму B.1.1.529, який отримав назву "Омікрон", поки що перебувають на ранніх стадіях. Проте вже встановлено, що він має 50 мутацій. З них 34 - у білкових сполуках шипів, за допомогою яких коронавірус проникає у клітини людини. Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів).

Країни вводять обмеження через виявлений новий варіант коронавірусу, водночас в Україні посилюють правила в'їзду.

Компанії Moderna і Pfizer заявили, що вони вже готові за 100 днів модифікувати вакцину під новий штам "Омікрон".

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