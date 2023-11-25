Чим Україна вперше вразила Кримський міст: голова СБУ Малюк розповів

Вперше Кримський міст вдарили 8 жовтня 2022 року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя президента Росії Володимира Путіна. Для цього були використані так звані СВП.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів генерал-майор, голова Служби Безпеки України Василь Малюк.

Це саморобні вибухові пристрої з гексогеновою сумішшю. Її кількість була майже 15 тонн.

“У тротиловому еквіваленті це майже 21 тонна. Тому всі ви бачили ті наслідки. Більше восьми місяців вони намагалися його відновити, але все таки повноцінно не відновили”, — розповів Малюк.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

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