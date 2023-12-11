Чиновник розкрадав мільйони на закупівлі деталей для Су-27: подробиці гучного скандалу

“Чинуша” з одного з оборонних підприємств нахабно наживався на українській бойовій авіації. На щастя, цього покидька уже затримала СБУ.

Подробиці викриття багатомільйонної оборудки на авіаційних запчастинах розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Чиновник хотів нажитися на українських льотчиках

Бойова авіація — це те, чого вкрай не вистачає ЗСУ. Кожен літак, та що там — кожна деталь до нього — на вагу золота. Напевно тому цей покидьок і вирішив на них заробити. На щастя, вчасно відреагували в СБУ.

Читайте провідні новини дня:

Як повідомили у Службі, їм вдалося спіймати на гарячому одного з директорів українських оборонних компаній. Той намагався привласнити собі 4 мільйони бюджетних коштів, поставивши льотчикам браковані деталі для Су-27.



“Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ “Українська оборонна промисловість” ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах Су-27. За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Попався на “гарячому”

Викрили в СБУ і злочинну схему цього чиновника. Насправді, він не вигадував велосипед, а просто спробував втюхати армії несправне обладнання. Але ж горе-директор не знав, що його уже давно пасуть. Тільки-но ділок перевів кошти на підставний рахунок, його заблокували, а за директором і його поплічниками виїхав наряд.



“Правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення. Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України”, — зазначили в СБУ

“Ділкам” загрожує тюрма

Якщо вдасться довести провину ділків у суді, то всім їм загрожує серйозний строк, а їх головарю — до 12 років позбавлення волі. Наразі ж в СБУ та БЕБ перевіряють, чи не входили до цієї “банди” інші робітники підприємства. Триває розслідування.



Нагадаємо, не так давно СБУ викрила інших ділків, які не просто наживалися на ЗСУ, а напряму допомагали ворогу. Вони спробували продати надважливі запчастини до літаків, які вкрали зі складів ЗСУ рашистам.

Скриншот / Telegram СБУ

Переховували комплектуючі злочинці на станції обслуговування одного з учасників афери. Озолотитися цим дніпрянам не вдалося, зараз по ним плаче лише в’язниця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ НА ВСЮ КРАЇНУ! Чиновник “нагрівся” на ЗСУ під час війни!



Читайте також: