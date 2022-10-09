Чистий джип – ганьба хазяїну: в Києві провели "Кубок ЗСУ" для позашляховиків

В Києві провели "Кубок ЗСУ" для позашляховиків, баггі та квадроциклів, йдеться в ТСН.

Загалом у заїздах узяли участь близько 80 команд. На зібрані від змагання кошти організатори купили автівку для військових і одразу її передали одній з частин

З-поміж десятків дороговартісних тачок з великими двигунами особливо виділяється одна - саморобна, з мотором від мотоблоку. Юрій склепав агрегат для риболовлі та поїздок за грибами, а потім почав їздити на змагання. "Та там її обзивають і черепахою і бєнзопилкою, бо двигун начебто як від неї, газонокосаркою, як завгодно обзивають", - сміється власник.

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Цей спорт точно не для чепурунів, впродовж гонки в багні - автівки, пілоти, штурмани. "Навіть є приказка - чистий джип – ганьба хазяїну. Це лікувальний бруд", - сміються учасники.

На прохоження кожної ділянки дається обмежена кількість часу, і трапляється, що його не вистачає, аби доїхати до фінішу. Однак всі монстр-кари зовсім не головні автівки гонки, а головна - в камуфляжі. Її придбали для армійців на зібрані зі змагання кошти.

"Обирали, щоб вона була 4х4, щоб вона була дизельна, не прихотлива до пального, яке застосовують військові, ну й надійна, гарна в технічному плані, щоб була", - пояснюють організатори.

І хоча кожен спортсмен намагається досягти кращого за інших результату, але всі, як один, мріють про іншу перемогу - над ворогом на полі бою. "Хочеться побажати перемогу спочатку, а спорт, то таке, то потім. Ще поїздимо, позмагаємось, головне – перемога, щоб люди не вмирали, щоб все добре було", - каже учасник заїзду.

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