Чистки в СБУ і прокураторі лише почалися: внутрішня безпека і контррозвідка отримали доступи до нових матеріалів

Зеленський анонсував масштабну чистку в СБУ і там уже почалися перестановки, йдеться в ТСН.

Велику чистку в СБУ, анонсовану Зеленським, почали з голови. Голову СБУ, "кварталівця" і близького соратника Зеленського Івана Баканова, звільнили блискавично і навіть без традиційного звіту з трибуни. Напередодні саме до очолюваної ним СБУ президент висловив найбільше претензій. У неділю затримали Олега Кулініча - колишнього очільника кримського управління спецслужби, яке базувалося в Херсоні. Чому не підірвали мости через кримський перешийок? Завдяки кому російські війська швидко захопили південь України? Ці питання до влади звучали не раз. Ще у квітні Зеленський звільнив кількох високопоставлених СБУвців, які проґавили численних зрадників та агентів у спецслужбі. Тепер же, обіцяє, чистка буде більшою.

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На підтвердження уже сьогодні з'явилися нові президентські укази. Зеленський звільнив заступника Баканова - Володимира Горбенка. Та зробив перестановки в шести регіональних управліннях СБУ. Сам Баканов у Раді не з'явився, але оприлюднив допис, в якому перелічив здобутки спецслужби, серед яких затримання Медведчука та ліквідація російських агентурних мереж.

«Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитися на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їхньої нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби», - зазначив він.

Баканов зазначив, що розуміє недоліки, але не міг так швидко викурити всіх російських кротів, якими була нашпигована спецслужба. Її очищення далі відбуватиметься вже без нього. Деякі деталі вже розпочатої чистки розкрив очільник президентської фракції у Раді.

«Це тільки початок. Там буде багато чисток, бо за ці всі роки багато резидентів російських спецслужб укріпилися в стінах Служби безпеки, на жаль. І зараз дуже ефективно працює департамент внутрішньої безпеки і департамент контррозвідки. Вони отримали доступ до тих матеріалів, до яких не було раніше доступу», – каже голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Звільнення Ірини Венедіктової Зеленський мотивував тим самим - забагато зрадників у відомстві. Але вона сама так не вважає. Венедіктова прийшла до Ради і виступила перед нардепами. Гучних заяв не робила. Однак, закиди президента відкинула.

«Щодо прокурорів. З 15 тисяч осіб у нас 5 прокурорів, які залишилися працювати на колаборантів, і 3 державні службовці, що дорівнює 0,03% від працівників. І я вважаю, це заслуга відреформованої системи прокуратури», - зазначила вона.

Однак і сперечатися щодо своєї відставки не стала. Претензій у Зеленського до неї набагато менше, ніж до Баканова. Судячи хоча б із того, що найближчим часом на Венедіктову чекає нове призначення, цього разу на дипломатичному фронті, як розповів Арахамія.

У США на усунення Венедіктової і Баканова відреагували дуже спокійно. Кажуть, їх цікавлять не персоналії, а інституції. Так само і в ЄС лише зазначили, що, попри зміну генпрокурора, важливо зберегти міжнародну співпрацю із судового переслідування російських воєнних злочинів. Виконувати обов'язки генпрокурора президент доручив заступнику Венедіктової Олексію Симоненку. А тимчасовим очільником СБУ призначили заступника Баканова Василя Малюка.

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