"Чисто по-християнськи": нардеп, який фігурує в смертельній ДТП, каже, що дав родині загиблої грошей

Стали відомі нові подробиці гучної ДТП за участі народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка та 18-річної жительки Житомирської області Вікторії Назарової.

Нагадаємо, днями автомобіль нардепа збив цю дівчину, внаслідок чого вона померла.

Як з’ясував ТСН.ua, рідні загиблої Вікторії отримали зі своїх джерел інформацію, що швидкість автівки в момент ДТП могла становити близько 160 км/г.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила одна з родичок загиблої Олеся Бондарчук.

"Вікторія проживала разом зі своєю сестрою, в якої п’ятеро діток. Після загибелі Вікторії в родині не знали, де взяти грошей на те, щоб поховати її. Довелося позичати на похорон. Щодо швидкості депутатської автівки, то за словами мого брата та інших людей, вона була перевищена", – каже пані Леся.

Про саму Вікторію Леся розповідає, що це була гарна порядна дівчина, яка планувала опанувати професію швачки, вийти заміж за хлопця, з яким у неї вже були заручини.

"Хотіла працювати, шити, вийти заміж. Була дуже відповідальною дівчиною", – розповіла нам Леся Бондарчук.

До цього додала, що депутат, фігурант аварії, за даними родини Вікторії, пропонував допомогу, після чого у родини загиблої склалося враження, що він хоче зам’яти цю справу.

"Вони (родина – Ред.) відмовилася від його допомоги", – каже жінка.

"Невеличку частину грошей дала сільрада, а решту позичили (на похорон Вікторії – Ред.)", – уточнила пані Леся.

Сьогодні Печерський суд Києва почав обирати міру запобіжного заходу Андрію Ніколаєнку, але як стало відомо, в засіданні була об’явлена перерва до 9 листопада. Сам нардеп каже, що під час ДТП не перевищував допустиму швидкість.

"Я визнаю, що до цього я перевищив швидкість. Це було зафіксовано камерою, я сплатив цей штраф. Це було в той день, але за 60-70 км до цього місця. В абсолютно іншому місці. В той момент, коли дівчина вибігла, я почав реагувати, гальмувати. Швидкість була в межах норми", – розповів у коментарі для ТСН.ua Андрій Ніколаєнко.

За його словами, ті, хто дійшов висновку про те, що швидкість була перевищена – помиляються, тому що начебто визначали це дивним шляхом.

"У них є бажання показати якусь ефективність. Хтось хоче поставити собі "галочку", що швидко наказали депутата. Але треба розібратися. Дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці", – каже Ніколаєнко.

До цього він додає, що допоміг родині загиблої, спростовуючи твердження сім’ї Вікторії про протилежне.

"Чому відмовилися? Я надав допомогу на поховання. Чисто по-християнськи побачив, що сім’я небагата. Передав кошти на поховання. Не знаю, де що вони позичали", – резюмував нардеп.

Твердження нардепа про те, що він не перевищував швидкість, спростовують у ДБР.

"Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", – повідомила пресслужба відомства.

ДТП за участі Ніколаєнка: що відомо

Днями на трасі Київ – Чоп на Житомирщині народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомляло Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

В поліції повідомили, що водій автомобіля “Mercedes-Benz GLE” рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі. Під час руху він збив 18-річну дівчину, яка від отриманих загинула на місці.

Пізніше Андрій Ніколаєнко у своєму Facebook підтвердив, що під колесами його автомобіля 3 листопада загинула 18-річна дівчина.

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