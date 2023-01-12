Чітко бачитимуть ворога: офтальмологічна клініка безкоштовно проводить бійцям корекцію зору

Оперують, щоб бійці краще бачили ціль і могли бити ворога. Офтальмологічна клініка разом із волонтерами започаткували благодійний проєкт "Бачу ціль". Військовим із вадами зору лікарі безкоштовно роблять лазерну корекцію за стандартами країн НАТО. Уже за тиждень після операції бійці повертаються на фронт, йдеться в ТСН.

Заради цих операцій військові приїжджають до Києва з передової. 35-річний боєць на псевдо "Кім" щойно з Донеччини, він - командир розрахунку гранатомета. Проблеми з зором почалися в нього ще в дитинстві, але у житті діагноз короткозорість не заважав, поки не почалася війни. “Я не можу сказати, що в мене сильно поганий зір, але вже стріляти з того самого автомата прицільно далі 50 метрів я не можу. Зараз ми працюємо, така в нас міні-артилерія - СПГ9, то там теж наведення, пошук орієнтирів, воно потребує гарного зору”, - каже “Кім”.

До вади зору додалося ще й подразнення очей. “Я лінзи використовував, але не зовсім зручно на передку, коли ротації там 4 дні, 7 днів, 14. Немає умов міняти кожен день лінзи. Їх же треба зняти на ніч, промити, прочистити, а постійно руки брудні, умов немає. Доводиться лінзи по 4-5 днів не знімати, а це не дуже добре”, - каже боєць.

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У столичні офтальмологічній клініці йому пообіцяли, що він назавжди забуде про лінзи. “Ми це можемо зробити за допомогою лазерної корекції зору. Так само, як це робиться в багатьох країнах світу, в арміях країн НАТО, наприклад”, - каже керівник клініки.

Такі операції там проводять бойовим пілотам, спецпризначенцям та астронавтам НАСА і застосовують при цьому унікальні методики. “Ці методи ощадні у відношенні рогівки, тобто вони дозволяють зберегти максимальну товщину рогівки, що дуже важливо при фізичних навантаженнях. Але результат такий самий як при інших методах”, - переконує лікар-офтальмолог Станіслав Саксонов.

Від початку повномасштабного вторгнення в цій клініці обстежили та пролікували близько шестисот бійців, із них понад сотні виконали корекцію зору. Тепер разом із громадською організацією вирішили започаткувати окремий проєкт "Бачу ціль". “Хлопці з передової весь час замовляють волонтерам лінзи, це такий розхідний матеріал для того, хто погано бачить. Це увесь час пил, вибухи, руками зачепив, це весь час небезпека. Не лише небезпека для його здоров'я й ока, це небезпека і для оточуючих, щоб він бачив”, - каже співзасновниця проєкту Наталія Попова.

"Бачу ціль": військовим безкоштовно роблять лазерну корекцію за стандартами НАТО

Безкоштовну корекцію зору готові зробити тим, хто на війні з перших днів повномасштабного вторгнення, має короткозорість і віком до 40 років. "Кім" підходив за всіма параметрами і був першим, хто зателефонував координаторам проєкту.

Тиждень на відновлення і “Кім” повернеться на фронт. Каже, тепер російські окупанти не сховаються від нього навіть на великій відстані.

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