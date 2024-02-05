Чий Крим: Дуда вляпався у гучний скандал через війну Росії проти України

В інтерв'ю польському Kanal Zero Дуда дозволив собі відвертий прогноз і розповів своє бачення закінчення війни в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда неочікувано втрапив у гучний дипломатичний скандал. Польский лідер засумнівався, що Крим належить Україні і що Києву вдасться звільнити півострів з-під російської окупації. Реакція української дипломатії була миттєвою.

Як один із найбільших друзів України, ім’я якого викарбуване на “Алеї сміливості”, бачить закінчення війни, чому Крим для нього – це “особливе місце” та що насправді мав на увазі Дуда, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Дуда втрапив у скандал

Крим – “доволі особливе місце, яке триваліший час було в руках Росії, якщо подивитися на це історично”. Ця скандальна заява, яку радше почуєш від російських запроданців чи відвертих пропагандистів, належить одному з найбільших друзів України – президентові Польщі Анджею Дуді. В інтерв'ю польському Kanal Zero той дозволив собі відвертий прогноз і розказав своє бачення закінчення війни в Україні.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога РФ, тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою”, – сказав Анджей Дуда.

А ж потім у Дуди запитали про конкретику. І ось тут і народився скандал!

“Не знаю, чи зможе Україна повернути Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Бо насправді якщо ми подивимося на історію, більшу частину часу він був під контролем Росії”, – заявив президент Польщі.

Українці не змовчали

В Україні мовчати про це просто не могли. Звичайні українці в соцмережах швидко розтиражували цю приголомшливу заяву, та їх думки, як не дивно, розділилися. Були ті, хто нагадав Дуді про сторічну російську окупацію Варшави. А і правда, бо від 1815 року до майже самого розпаду Російської імперії Польща була в її складі.

Згадали про це Дуді і самі поляки. Депутат Сейму Роман Гертих напряму “виправив” Дуду: “Хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які у своїй історії належали Польщі протягом меншого періоду часу, ніж іншій державі”.

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Реакція України

Втім, принаймні частина українців закликала згадати те хороше, що польский президент зробив для України. Швидко відреагував на заяву Дуди і посол України у Варшаві Василь Зварич. З Кримом усе однозначно, каже посол. Росія порушила міжнародне право, захопивши півострів, і за це Кремль має відповісти. А Польща мусить у цьому допомогти Україні.

Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 3, 2024

“Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом”.

Дуда “змінив” думку

Зрозумівши, куди дме вітер, Дуда вирішив виправитися сам. На щастя, у Варшаві таки пам’ятають, наскільки ця тема є чутливою для мільйонів українців, які через війну та російську окупацію залишили рідні домівки. В соцмережі Х Дуда розставив усі крапки над “і”.

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024

“Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну й незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму!”.

Україна як ніколи близька до звільнення Криму?

Остаточну крапку у скандалі поставив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вкотре нагадав, що попри “балачки”, Польща визнає Крим українським. Найімовірніше, заява Дуди була емоційною обмовкою, вважає ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Тим паче, що говорити про визволення Криму варто, бо Україна, як ніколи, близька до цього. ЗСУ стоять всього за 60 кілометрів від Перекопа, а Повітряні сили регулярно завдають болісних ударів по рашистах на півострові.

“Я не думаю, що це те завдання, яке за правильної організації не можна успішно виконати. Отже, вихід на адмінкордон Криму і перебиття коридору на півдні – це справді те, що потім тему Криму переведе з теорії у практику. Ми вже зараз бачимо, що завдяки використанню ударних безпілотників ситуація, хоч і не так швидко, як хочеться, але все ж змінюється на краще”, – зазначив Огризко.

Буданов має план на Крим!

Раніше анонсував рік “бавовни” у Криму й очільник ГУР Буданов. Він сподівається, що уже 2024 року ЗСУ знищать Кримський міст. Але головне завдання на зараз – нищити там військову інфраструктуру рашистів, щоб потроху витиснути їх з окупованого півдня України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Так чий Крим?! Дуда загримів у гучний скандал через війну Путіна в Україні!

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