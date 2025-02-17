Чий зараз Торецьк: ексклюзивний репортаж з пріоритетів російського наступу

Ворога вдалося наразі загальмувати в Торецьку. Хоча брехливе російське Міноборони вже тричі звітувало про захоплення міста.

Детальніше розповів військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Після заяв Трампа про майбутню зустріч з російським диктатором і воєнним злочинцем Путіним на Торецькому напрямку, мало що змінилося. Принаймні для бригади "Азов". Російська піхота лізе. Бійці бригади її зупиняють. І поки що є чим. Нарешті "Азов" почав отримувати західну техніку. Зокрема, такі потужні та, напевно, найновітніші в світі артустановки DITA.

Свіженька, зроблена в минулому році, чеська гармата DITA суттєво підвищила можливості бригади "Азов". Вона, якщо треба, дістане противника в глибокому тилу – за тридцять дев’ять кілометрів від цієї позиції. Майже все робиться автоматично – від наведення до заряджання.

"Вона наводиться сама. Заряджання на позиції теж відбувається автоматично. Механічно натискається тільки кнопка "Постріл", – каже командир гармати DITA бригади "Азов" з позивним "Ворзель".

DITA може випустити кілька снарядів по різних траєкторіях, але так, щоб вони майже одночасно прилетіли по одній цілі. Тож втекти не вийде. Головні переваги над російською "артою" – точність, далекобійність і швидкість. Це робить чеську установку незамінним елементом контрбатарейної боротьби. Але контрбатарейна боротьба в Торецьку – це не тільки полювання за ворожими гарматами.

Українське угруповання в районі Торецька зараз діє, як єдиний механізм, який перемелює противника. А той вже кілька разів заявив, що взяв Торецьк.

Російські окупанти навіть видерлися на копер шахти "Торецька", щоб підняти над нею триколор. Але українська артилерія кількома влучними ударами перервала російську місію, а FPV-дрон збив трикольорову ганчірку. Далі 28-а бригада за підтримки 2-го батальйону "холодноярців" встановила на висотній конструкції наш, синьо-жовтий, прапор. Тепер російські командири раз за разом посилають одноразових солдат з новим триколором, які там лишаються.

"Торецьк пока що під нами. Частинка під ними. І ми далі за нього боремося. Противник пробує просуватися, в нього не виходить", – говорить командир 2-го батальйону 93-ої бригади "Білий".

Торецьк – один з пріоритетів російського наступу. Попри всі заяви російського міноборони, противник його не взяв, але фактично розділив місто навпіл, захопивши його центральну частину.

"Ми тримаємо 50 відсотків, трохи менше 50 відсотків Торецька. Те, що два чоловіки забігають нам в тил, і противник доповідає, що шахту взяв, це все нічого не означає, бо завтра або післязавтра ми їх вб'ємо сто процентів", – каже "Білий"

Малими групами окупанти намагаються вклинитися між позиціями українських Сил в районі Торецька. Іноді їм це вдається. Але більшість таких груп – смертники.

Один із поранених окупантів вибрав життя – і навколішках повз здаватися до позицій бригади "Азов". Росіянина вивів безпілотник "азовців". Дрон врятував росіянину життя, бо його хотіли ліквідувати свої.

З його групи вижило троє штурмовиків. Всі потрапили в полон до "азовців". Всі троє – контрактники, пішли зі зброєю до чужої країни за власним бажанням. Мотив – гроші.

"Просто я хочу матері пенсію зробити, тому що якихось балів не вистачає. Просто всю Росію до іпотеки загнали, людям дітися нема де", – каже військовополонений Олександр Романов.

За Торецьком українська армія будує кілька ліній оборони. З бункерами, вогневими точками і "зубами дракона". Якщо не вдасться втримати місто, відійдуть сюди.

Цю ділянку лінії оборони будує "Азов". Все, як то кажуть, по класиці. Але сітка над головою це вже сучасна імпровізація.

"Антидроновий захист, щоб унеможливити скиди. Якщо вибух відбувається тут, то всі уламки розлітаються по верху, унеможливлюють подальше проникнення", – зазначає військовослужбовець інженерно-саперного підрозділу бригади "Азов" з позивним "Резя".

Ця лінія оборони загальмує росіянам рух на Костянтинівку, якщо їм все ж таки вдастся захопити Торецьк.

Але вже зараз зрозуміло, що взяти в кліщі Костянтинівку у росіян погано виходить. 93-я бригада вже кілька місяців поспіль тримає ворога на лінії Кліщіївки та Андріївки.

На передньому краю в цьому районі в росіян майже немає техніки. Все велике і потужне заховано і замасковано в тилу. Проте, це не означає, що 93-я не может туди дотягнутися. Але перед тим, як зробити постріл, треба побачити, куди.

І ось нічна пташка під назвою "Шарк" тихо шукає російські цілі – іноді за десятки кілометрів від лінії фронту. А коли знаходить, туди неодмінно прилітає щось більш потужне.

Зроблені в Україні безпілотники "Шарк" використовують для ударів по російських тилах далекобійною західною технікою – артилерією, системами HIMARS і авіацією, яка скидає високоточні бомби. Весь цей арсенал ледь стримує російську навалу, і поки що немає гарантії, чи буде він поповнюватися за нового американського президента.

Неможливо знайти компроміс, коли Путіна не влаштовує існування України. І, сидячи в Овальному кабінеті, це складніше зрозуміти, аніж в окопі під Торецьком або Кліщіївкою.

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ВОРОГА ЗУПИНИЛИ, А ДЕСЬ І ВІДКИНУЛИ! ПОЛОНЕНІ ЦАПЛІЄНКУ КАЖУТЬ СТРАШНІ РЕЧІ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Раніше Washington Post оцінив, чим небезпечна окупація міста Торецька.

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