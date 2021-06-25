"Члени різних родин": що відомо про хворих на COVID-штам "Дельта" українців

"Члени різних родин": що відомо про хворих на COVID-штам "Дельта" українців

Один із хворих досі перебуває в лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.

В Україні станом на 25 червня офіційно підтверджено два випадки нового штаму COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявленого в Індії.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, один із хворих досі перебуває в лікарні в стані середнього ступеня тяжкості, тоді як інший пацієнт вже виписався з медзакладу. Кузін зазначив, що хворі не є родичами.

"Ці випадки не пов'язані між собою. Це члени двох різних родин, їх пов'язує лише те, що ці особи (...) подорожували в ті країни, де зараз спостерігається спалах захворюваності, викликаний вірусом "Дельта", - пояснив головний санлікар.

Водночас щодо обох випадків розпочали епідеміологічне розслідування і в людей, які контактували з хворими або перебувають у зоні ризику, "можуть бути додатково відібрані проби, зразки", щоб попередити подальше поширення так званого "індійського" варіанту коронавірусу країною.

Кузін зазначив, що від 1 січня в Україні провели понад чотири тисячі тестувань саме на виявлення штаму.

Раніше голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що "Дельта" протікає у значно важчій формі, аніж вже відомий штам COVID-19. Втім, вакциновані українці від нього захищені.

Тим часом лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський запевнив у неправдивості тверджень про те, що новий штам коронавірусу "Дельта" є "смертоносним" та "може вражати навіть тих, хто недавно перехворів".

Контактних осіб хворих зі штамом "Дельта" ще перевіряють, хоча одного із пацієнтів вже виписали з лікарні - Кузін

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання