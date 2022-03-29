Нейтральний статус, членство в ЄС і питання Криму та Донбасу: головні тези з перемовин України та РФ у Стамбулі

Нейтральний статус, членство в ЄС і питання Криму та Донбасу: головні тези з перемовин України та РФ у Стамбулі

Цей раунд не остаточний - перемовини будуть продовжуватися.

Зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочався черговий раунд українсько-російських перемовин, які тривали близько 3 годин. По закінченню делегації України та РФ дали брифінг, на якому повідомили про результати.

ТСН.ua зібрав озвучені українською делегацією головні тези цієї зустрічі.

Відмова від НАТО

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією заявив, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки

Голова фракції "Слуга народу" і голова делегації від України Давид Арахамія за результатами перемовин з росіянами заявив, що Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки. Україна хоче, щоб це був міжнародний договір із "навіть ще жорсткішим, ніж 5 стаття НАТО", механізмом реагування. Консультації мають тривати три дні, після цього країни-гаранти будуть зобов'язані надати Україні допомогу — озброєнням, військовими, закритим небом.



️Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, включно з Великою Британією, КНР, США, Францією, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Польщею, Ізраїлем.

Водночас Арахамія ️повідомив, що гарантії безпеки тимчасово не працюватимуть щодо окупованого Донбасу та Криму.

Перспектива вступу України до ЄС

Так, за словами Арахамії, у цьому договорі буде пункт про те, що всі країни-гаранти не лише не заперечують проти вступу України в ЄС, але й допомагатимуть в цьому.



"У нас неврегульовані питання із ОРДЛО і Кримом, тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - сказав він на брифінгу за результатами перемовин з РФ.

Окремий пункт - Крим

Радник голови ОП Михайло Подоляк уточнив питання щодо Криму. Так пропонується зафіксувати позиції Росії та України та протягом 15 років проводити двосторонні перемовини про статус півострова. Україна та Росія зобов'язуються протягом цього часу не вирішувати питання збройним шляхом.

Питання Донбасу

За словами Подоляка, питання Донбасу винесене в окремий пункт, який буде обговорюватися безпосередньо між Зеленським і Путіним.

Референдум щодо договору з Росією з гарантій безпеки

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував референдум задля імплементації договору щодо гарантій безпеки для України. За його словами, цей договір обов'язково має бути спочатку схвалений на референдумі українцями, а потім ратифікований парламентами України та країн-гарантів.

Як перемовини прокоментувала російська сторона

Член переговорної групи РФ і державний радник Російської Федерації Володимир Мединський після перемовин заявив, що:

Росія не проти вступу України до ЄС.

Зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафінуванням мирного договору головами МЗС.

Пропозиції України щодо гарантій безпеки не поширюються на територію Криму та Донбасу, також Україна відмовляється від прагнення повернути Крим та Донбас військовим шляхом.

Київ обіцяє відмовитися від вступу до військових союзів.

Окупанти кардинально знизять військову активність на двох напрямках в Україні: Київському та Чернігівському.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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