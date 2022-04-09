Членство в ЄС, перемовини України і РФ та ситуація на фронті: головні заяви Зеленського після зустрічі з канцлером Австрії

Членство в ЄС, перемовини України і РФ та ситуація на фронті: головні заяви Зеленського після зустрічі з канцлером Австрії

Серед питань обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС, посилення санкційного тиску на Росію задля припинення війни, ситуацію у східних та південних районах України.

У суботу, 9 квітня, з візитом солідарності до України прибув канцлер Австрії Карл Негаммер. Європейський політик зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

ТСН.ua зібрав головні тези українського президента, які звучали на спільній з канцлером Австрії пресконференції у Києві 9 квітня.

Двосторонні відносини України та Австрії

"Проговорили декілька важливих питань щодо наших двосторонніх відносин, щодо повної підтримки України в майбутньому у членстві в родині Європейського Союзу. Також обговорили потужну санкційну політику проти РФ і нарощування цієї політики", - сказав Зеленський.

Росія стягує військові сили на схід та південь України

Володимир Зеленський повідомив, що українські сили бачать процес накопичення військових сил Росії на сході та на півдні України. Він додав, що багато чого залежить від самих українців – наскільки вони будуть міцними у протистоянні з росіянами. Також на плани РФ, за словами Зеленського, можуть вплинути західні партнери, прискоривши постачання озброєння.

"Ми розуміємо, що питання в Харкові, питання щодо півдня, Запорізької області, Херсонської області та сходу. Ми всюди бачимо це накопичення (російських військ - ІФ). Як буде тривати процес, що раніше - залежить від багатьох речей", - зауважив він.

Візит Карла Негаммера: Австрія підтримує Україну в боротьбі проти агресії РФ

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що держава готова до діалогу з Росією, попри те, що вона продовжує накопичувати війська та техніку на Сході й Півдні країни.

"Йде накопичення військ Са сході та Півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", – заявив Зеленський.

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Підтримка з боку Австрії

Володимир Зеленський подякував Карлу Негаммеру за візит до Києва в цей складний час та за прагнення побачити на власні очі звірства, вчинені російськими військовими в Бучі. Також очільник України висловив подяку за гуманітарну допомогу й техніку, яка допоможе Україні боротися проти наслідків "руского міра".

"Це прекрасний сигнал, що лідери європейських держав, нехай поки що не всі, але починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не тільки на словах. Самі бачать, що тут відбувається і які наслідки вторгнення Росії, що вчинили російські військові. Це для нас дуже важливо", – сказав Зеленський.

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