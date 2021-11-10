"Чоботом в обличчя": білоруські прикордонники б'ють мігрантів, а звинувачують в цьому Польщу

"Чоботом в обличчя": білоруські прикордонники б'ють мігрантів, а звинувачують в цьому Польщу

Натомість табором шукачів прихистку блукають пропагандисти з російського ТБ, пропонуючи мігрантам жалітися на камеру на жорстокість Європи.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася через наплив мігрантів. 10 листопада вранці там лунали постріли. Так білоруські прикордонники мотивують людей, яких режим Лукашенка тисячами звіз з Близького Сходу, не затримуватися і штурмувати Європу. Мігранти ж, від страху на розпачу, кричать та плачуть.

Про це йдеться 10 листопада у сюжеті ТСН.16:45.

Офіційне білоруське телебачення в цей же час показує зовсім інші кадри: шляхетні білоруські прикордонники роздають спраглим курдам пляшки з водою. Поляків звинувачують в нелюдському ставленні до біженців.

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На ще одному, нічному відео військові ходять табором біженців, розбитим біля паркану, демонструють на камеру забої і подряпини. Вони стверджують, це зробили поляки, коли мігранти намагалися перетнути кордон.

Жодних доказів, що біженців не побили по цей же бік паркану, немає. Сирієць, який кілька днів раніше потрапив до польського табору біженців у Білостоку, розповідає, що його били саме білоруси.

"Прийшла білоруська охорона, вони йшли за нами. А потім схопили, поставили на коліна, руки за голову. Один солдат проходив повз мене і вдарив мене чоботом в обличчя, я на кілька хвилин втратив свідомість, зламав носа, кістку ще одну тут, очі заплили", — говорить Юсеф Аталлах, біженець з Сирії.

Між палатками блукають пропагандисти з російського телебачення, пропонуючи мігрантам жалітися на камеру, як їм потрібна допомога з Європи.

"Білорусь цинічно, шокуючи світ, перетворює відчай мігрантів на зброю. Ми обговорюємо додаткове фінансування прикордонної інфраструктури з європейських грошей і це треба робити швидко, бо кордони Польщі і країн Балтії — європейські кордони. Один за всіх, всі за одного", — зазначає президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На заручників і зброю Лукашенка одночасно вже перетворилися тисячі людей. Повіривши чуткам, що з Білорусі просто дістатися до Європи, нелегально перетнувши незахищену смугу лісу — саме так робила перша хвиля мігрантів ще влітку — вони не можуть повернутися назад, бо там стоять білоруси з автоматами. Попереду — поляки, налаштовані нікого більше до себе не пускати. Хоча за одну лише добу зафіксували 599 спроб перетину кордону.

У сусідній Литві становище на кордоні, куди теж підтягли війська, особисто перевіряє прем’єрка Інґріда Шимоніте, яка закликає ЄС до нових санкцій проти режиму Лукашенка.

Ангела Меркель, яка все ще виконує обов’язки канцлера Німеччини, зателефонувала до Путіна, щоб обговорити мігрантську кризу. Той запропонував говорити с Лукашенком напряму. Але мало в кого з європейців залишилися сумніви, хто стоїть за діями самопроголошеного президента Білорусі.

"Лукашенко — це виконавець, але його керівник перебуває у Москві. І цим керівником є президент Путін, який демонструє свою рішучість реалізувати сценарій відновлення російської імперії", — переконаний польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Прем’єр Польщі запропонував серед інших заходів проти режиму Лукашенка заблокувати усі авіарейси, що звозять знедолених людей з Близького Сходу до Мінська. Становище на білорусько-європейських кордонах сьогодні обговорюють на дебатах в Європарламенті. В Білорусі зараз перебуває за різними оцінками не менше десяти тисяч біженців.

Нові санкції проти режиму Лукашенка ЄС має затвердити 15 листопада. Про п'ятий пакет домовилися посли держав Євросоюзу.

Новини світу: посли держав Євросоюзу домовилися про п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Сьогодні, 10 листопада, у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

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