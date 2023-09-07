Чого чекати від війни восени: військові експерти про можливий енергетичний терор та запаси ракет у РФ

Минулого року Росія регулярно та масовано атакувала енергетичну інфраструктуру в Україні, тероризуючи цивільне населення. Окупанти лишали українців без тепла та світла восени та взимку. На жаль, повномасштабна війна триває. Водночас наближається холодна пора року та опалювальний сезон.

Чи продовжить Росія енергетичний терор восени 2023 року, чи мають окупанти достатній запас ракет для цього та наскільки ефективно українська ППО зараз може збивати ворожі цілі, у коментарі сайту ТСН.ua розповіли військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко та військовий експерт Олег Жданов.

Чого чекати від росіян восени 2023

Російська армія продовжить атакувати українську енергетичну інфраструктуру й цього року, адже такі атаки показали високу ефективність, з точки зору окупантів, минулого року, вважає Олег Жданов. Однак з такою ж інтенсивністю робити цього вже, ймовірно, не зможуть.

“Ви ж пам’ятаєте блекаути, ми сиділи без світла, без тепла та іншого. Я не розраховую, що вони зможуть витримати таку ж масованість у зв’язку з відсутністю такої кількості ракет, але повторити будуть намагатися. Я думаю, що кількість ракет, які будуть випускатися по містах, буде набагато менша”, – зазначив ТСН.ua військовий експерт.

Олександр Коваленко погоджується, що ворог не зможе обійти такі атаки стороною і продовжить енергетичний терор. Але він також не впевнений, що атаки можуть бути настільки потужні, як 2022 року. На це, за його словами, є дві причини.

“Це пов’язано з одного боку з тим, що в нас значно покращилися засоби протиповітряної оборони та протидії окупантам. Також це пов’язано з тим, що росіяни не мають можливості в настільки великій кількості дуже швидко виробляти ракети. Для того, щоб здійснювати якісь потужні удари потрібно накопичувати боєкомплект. Це якщо і будуть удари, то обмеженим боєкомплектом”, – вважає він.

Скільки ракет накопичила Росія

Олександр Коваленко пояснює, залежно від того, про яку модифікацію ракети йдеться, росіяни мають різні обсяги виробництва. Якщо говорити про Х-101 та Х-555, РФ в середньому виробляє по дві ракети на добу.

“Отже за місяць вони можуть виробити десь від 40 до 60 таких ракет. Але вони їх також використовують і витрачають. Зараз немає ознак того, що вони накопичили Х-101, Х-555, що в них відбувається процес накопичення. Бо вони їх регулярно використовують”, – вважає Олександр Коваленко.

Він звертає увагу, що росіяни використовують їх саме в тій кількості, в якій, згідно з наявної інформації, вони можуть їх виробляти.

“Якщо це буде через 10 днів, то це буде десь 15-20-25 ракет. Ось в таких межах, в межах виробництва. Тобто вони зараз прив’язані до цього виробництва. З крилатими ракетами морського базування трошки гірше в них, десь в середньому 30-35 одиниць на місяць можуть виробляти. Але намагаються постійно нарощувати це виробництво”, - зазначив ТСН.ua Олександр Коваленко.

За його словами, якщо найближчим часом РФ не зробить тривалу паузу в ракетних ударах по території України, то можна говорити про те, що вони не матимуть настільки великого об’єму ракет для нанесення регулярних, постійних, а тим більше масованих ракетних ударів саме під час опалювального сезону.

Однак, за словами Олега Жданова, російська армія має на балансі майже 600 ракет і могла накопичити їх для масованих атак по Україні.

Наскільки ефективна українська ППО

Олександр Коваленко зазначає, що українські захисники можуть збивати всі ворожі цілі, що є в зоні їхніх можливостей.

“Тобто є регіони, де ППО дійсно не може збивати деякі зразки російського ракетного озброєння. Наприклад, Х-22 або Іскандер-М, П-800 “Онікс”. Наприклад, в Одесі вони не збиваються, бо в Одесі немає ЗРК Patriot або SAMP/T. У Києві та Київській області вони збиваються, тому що там є Patriot. Отже, це залежить від того, які комплекси де знаходяться”, – пояснює він.

Окрім ракетних ударів, російська армія може атакувати критичну інфраструктуру “шахедами”. За словами Олександра Коваленка, є свідчення, що РФ намагається започаткувати власне виробництво ударних дронів, однак немає жодного підтвердження, що воно в них вже є.

“Стосовно дронів, я думаю, що вони в цьому році максимум, що зможуть зробити, і скоріше за все, вони це вже починають робити, це крупновузлова збірка цих “шахедів”. А сам завод у Татарстані вони планують запустити в другій половині 2024 року. Я думаю, що навряд чи вони спромогнуться раніше його поставити, особливо на серійне виробництво”, – зазначає ТСН.ua Олег Жданов.

Чи може РФ змінити пріоритети

Існує думка, що цього року мішенню окупантів замість енергетики може стати транспортна інфраструктура України. За словами Олега Жданова, такий варіант можливий, однак РФ навряд чи змінить пріоритети, тому що руйнувати, наприклад, мости набагато складніше.

“Ми знаємо це по власному досвіду, пам’ятаємо і бачимо зараз, як і Чонгар і Антонівський міст як ми руйнували. Так що навряд чи. Енергетика все ж таки залишається найбільш ефективною. Якщо вони влучають в одну підстанцію трансформаторну, то залишається цілий район без електрики. Так що, скоріше за все, на мій погляд, росіяни будуть атакувати енергетичну систему”, – вважає військовий експерт.

Олександр Коваленко додає, атаками по транспортній інфраструктурі росіяни не здивують. За його словами, навесні минулого року РФ наносила удари переважно по логістичним вузлам, залізниці та іншому.

“Можуть дійсно координувати залізниця та енергетична інфраструктура, якось так. Але знову ж таки, це не буде мати якогось максимально критичного впливу. Бо якщо ми кажемо про використання засобів ураження вглиб території України, це ракети Х-555, “Калібри”, а їх ми збиваємо з досить високою ефективністю, від 90 до навіть до 100%” – зазначив ТСН.ua Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми зібрали прогнози та сценарії військових експертів – як та коли може закінчитися війна в Україні.

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