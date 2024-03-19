Чого ніколи не можна говорити військовому, який повернувся з фронту: тяжкопоранений захисник пояснив

Тяжкопоранений захисник України Андрій Смоленський пояснив, що до військових не потрібно проявляти жалю, а варто бути вдячним за їхній подвиг та дякувати їм за оборону держави.

Про це він сказав в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Тяжкопоранений захисник наголосив, що жаль - це найгірше після повернення з фронту.

"Жаль - це найгірше, що може дати військовому після повернення з фронту. Жаль - це величезне приниження військового, який свідомо йшов на фронт. Знав, на які ризики він йде і готовий був нести відповідальності за свій ризик. Військові - це ті люди, які набрались сміливості взяти на себе відповідальність. Після поранення військовим треба давати не жаль, а повагу", - наголосив Андрій Смоленський.

Захисник України додав, що часто люди можуть просто ігнорувати пораненого військового.

"Є історії, коли до тебе може підбігти людина і підхопити тебе, може підбігти і почати говорити не з тобою, а з людиною, яка біля тебе і виглядає здоровою і не звертати на тебе увагу. Такі історії я чув від інших поранених військових і спостерігав навіть. Так вчиняють навіть родичі. Я бачив чоловіка, у якого на мою думку, можливо важча травми - він втрати ногу, дві руки і одне око, іншим оком він бачить на 5%. Коли я звертався до нього - друже, я знаю, як ти лікувався і тоді його брат почав відповідати замість нього", - каже він.

Андрій Смоленський закликає українців дякувати своїм оборонцям.

"Друга річ, на яку заслуговують військові - це подяка. Почніть розмову зі слів - "доброго дня, я б хотів вам дуже подякувати за те, що ви є нашим захисником". Будь-яка людина почує подяку. Три - замість жалю краще відчувати співчуття. Треба ставитись з розумінням", - сказав військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сльози на очах! Він повернувся без рук і очей з війни і хотів її відпустити! Але кохання її втримало

Нагадаємо, щемлива історія про те, як тяжкопоранений захисник України одружився у госпіталі.

Читайте також: