Чого очікувати 9 травня: сакральна жертва Путіна, оголошення війни і загальна мобілізація

Схоже в Кремлі відмовилися від ідеї офіційного оголошення війни Україні. Чи ні?

Так, це б могло відкрити Путіну дорогу до загальної мобілізації в Росії. Проте пересічні росіяни таку ідею навряд чи підтримають, воліючи споглядати за геноцидом українців з екранів своїх телевізорів.

Хоча американський телеканал CNN не відкидає цього сценарію, як і Міноборони Великої Британії. А у п’ятницю, 6 травня, про це заявив ще й український прем’єр Денис Шмигаль. Разом із цим американські дипломати впевнені, що у Путіна є запасний варіант – анексія Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних кордонах, разом із частиною Запорізької та Херсонської областей.

За словами Володимира Зеленського, якщо Путін не змінить свого рішення, війна буде довгою. Наша розвідка додає: Кремль каже російським солдатам-вбивцям, що на війні проти українців вони будуть до вересня 2022 року. Якщо, звичайно, російські олігархи просто не вб’ють Путіна. Адже такий план, за даними журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, у них вже є.

І якраз у цьому для Путіна може бути сенс оголосити Україні війну. Так, з одного боку ще з березня в Росії діє закон про "фейки" щодо ЗС РФ, за яким можна загреміти до в’язниці на 10-15 років лише за те, що назвати цю "спецоперацію" війною. Тобто, Кремль і Путін із самого початку офіційно та інформаційно відхрещувалися від того, що це війна.

Проте, з іншого боку, запровадження воєнного стану надасть Путіну необмежену повноту влади саме в економічній площині. Вся економіка перейде на військові рейки, а це значить, що можна забирати власність олігархів, та й всіх інших громадян, просто так. Саме цим Путіну може бути вигідне оголошення Україні війни. Але у президента США Джо Байдена вже є креативна відповідь: саме 9 травня очільник Білого дому збирається підписати закон про надання Україні ленд-лізу.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. Разом із військовим експертом Олегом Ждановим розбиралися, чи оголосить Путін війну Україні 9 травня, щоб мобілізувати побільше росіян.

Оголошення війни

Олег Жданов не вірить, що Путін піде на оголошення загальної мобілізації в Росії. За його словами, це дуже малоймовірний сценарій.

По-перше, навіть в інформпросторі Кремль ховає цю "спеціальну воєнну операцію", намагаючись посунути її на другий план.

По-друге, Росія не готується до великого свята на 9 травня. Навіть приховану мобілізацію у великих містах вони не проводять, намагаючись її максимально приховати.

"Тому підривати та дратувати суспільство вони не будуть. Думаю, не буде ситуації, коли росіяни прийшли святкувати перемогу 9 травня, "діди воювали", "можем повторить", і Путін виходить і каже: "Пішли повторювати". Тобто, сьогодні шашлики, а завтра світова війна, всі беруть речові мішки і до військкомату. Такого, думаю, не буде", - каже Олег Жданов.

Путін вже обрав собі сакральну жертву на 9 травня – це Маріуполь. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, за 8 років після "параду полонених" у Донецьку (тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям – ред.) Кремль вирішив повторити те саме в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

Тому малоймовірно, що Путін офіційно оголосить Україні війну. А от нарощувати темпи прихованої мобілізації ще й як буде. Вже зараз, за словами Олега Жданова, для військкоматів у кожному воєнному окрузі встановили план – давати не менше 200 контрактників за тиждень. А для 7 округів за 4 тижні – це майже 6 тис.

До того ж вони йдуть по окраїнах, набираючи найбільш деградовану частину російського суспільства. В Москві та Санкт-Петербурзі ніхто людей не вербує, нікого не викликають. У таких великих містах вони не хочуть агітувати, бо потім туди підуть похоронки і труни.

А от у столиці Бурятії центральний міський спортивний комплекс перетворився на зал ритуальних послуг. Звідти навіть вінки вже не прибирають, бо ця церемонія просто не зупиняється.

"До речі регіональні ЗМІ про це вже пишуть. В регіонах люди вже починають ставити питання, що ж це за "спеціальна операція", що труни і поховання не закінчуються, а перемоги немає. Настрої в російському суспільстві починають потроху змінюватися. Але лише на окраїнах, де ці поховання. До речі регіональна газета Бурятії написала: стан тіл настільки поганий, що трупний запах не вивітрюється з цього приміщення, де вони проводжають їх в останню путь. Розумієте, який там морально-психологічний стан? І зараз Путін вийде і скаже: "Новая война – давайте повторим", - розповідає Олег Жданов.

Якщо не війна, то анексія

Американська розвідка попереджає: Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області в межах їхніх адміністративних кордонів. Проте 9 травня цього може не відбутися. За словами посла США при ОБСЄ Майкла Карпентера, Путін може це зробити до середини травня, а потім піти за таким самим сценарієм на Херсонщині, і навіть ще далі – у Грузії та Молдові.

Проте, як Путін пояснюватиме росіянам цей крок? Адже війна передбачала завоювання всієї України, а не "ДНР"/"ЛНР" зі створенням ще й "ХНР", які ляжуть тягарем на підсанкційну російську економіку.

"Не знаю, як вони це будуть обґрунтовувати. Але, думаю, казатимуть навпаки, що Херсон – це житниця, що він годуватиме північні регіони Росії. Але дійсно вони готуються до анексії, а не до "ХНР", "Республіки Донбас" чи ще якихось варіантів. Думаю, це буде спроба чергової анексії. Вони таким чином хочуть застовбити за собою цю територію", - вважає Олег Жданов.

За словами експерта, Україна може звільнити ці території лише силовим шляхом. Епоха перемовин закінчена, поки ми не розгромимо всі російські війська на нашій території. При кожній спробі почати перемовини, Росія буде ставити ультиматум - визнання територій, які вони захопили.

"Подивіться як вони роблять. Як тільки у них закінчується наступальний потенціал, вони одразу хватаються за лопати і починають копати окопи. Є інформація, що в Ростові-на-Дону виготовляють печатки для держустанов вже як суб’єкта РФ (для Херсона та інших – ред.). До речі, вони ставили перед собою завдання, я так розумію, відвоювати "Новоросію" від Харкова до Придністров’я. Будемо сподіватися, що ми звільнимо ці території", - каже Жданов.

Коли відвоюємо території

За словами Олега Жданова, про звільнення нині захоплених Росією територій можна починати розмову не раніше червня. І на це є кілька причин.

По-перше, треба отримати техніку, яку нам пообіцяли західні партнери, сформувати підрозділи і навчити особовий склад.

По-друге, на сьогодні у нас є сили і засоби для утримання займаних позицій. Україна чотири тижні вистояла за найгірших умов. Зараз у ЗСУ умови покращуються, а у росіян погіршуються.

По-третє, в російській армії йде деградація як особового складу, так і військової техніки, бо вони знімають зі зберігання стару радянську.

"Наприклад танк Т-80. Вони його зараз знімають зі зберігання. Це остання розробка СРСР. На ньому стоїть газотурбінний двигун від гвинтокрила, який працює на авіаційному газі. Запас ходу не 500 км, а лише 300 км. А при атакуючих діях –200-220 км. Ціна авіаційного газу набагато вища, ніж дизелю. Плюс, ці танки випущені десь у 1980-х і ніколи не проходили модернізацію", - пояснює Олег Жданов.

По-четверте, "вершків" російської армії, які пройшли гарячі точки і мають бойовий досвід, з кожним днем все менше, тому Кремль змушений набирати мобілізованих.

"До речі, на базі Артилерійської академії в Санкт-Петербурзі відкрили 3-місячні курси для навчання офіцерів-артилеристів. Це доводить, що у них вже немає резерву, тому училища набирають на курси, як у Другу світову війну. Тобто, у них йде зниження якості та бойового потенціалу за рахунок старої техніки. А у нас навпаки йде якісний підйом і збільшення вогневих можливостей за рахунок отримання більш технологічного озброєння західних зразків", - пояснює Олег Жданов.

Фактор Молдови та Білорусі

Вже другий тиждень поспіль неспокійно у Придністров’ї. Путін розхитує ситуацію і там, щоб захопити не лише Одесу та Бесарабію, а й Молдову. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна розглядає навіть песимістичні сценарії. Однак не підтвердила, чи дійсно аеропорт Тирасполя готується до прийому російських літаків.

Олег Жданов каже, що ризик наступу росіян з Придністров’я мінімальний. Найгірше, що вони можуть зробити, це закинути на нашу територію ДРГ. А як бойова частина вони мають дуже обмежені можливості.

"Вони себе тихенько вели, поки про них не згадали в Генштабі в Москві, чекаючи підходу сухопутного угруповання. Тоді б вони або допомогли в облозі Одеси з висадкою морського десанту, або потім підсилились і пішли б на Кишинів. Швидше за все росіяни очікували, що ми втрутимося (коли минулого тижня там почалися провокації – ред.) і нанесемо вогневе ураження цьому угрупованню. Але з дипломатичної точки зору ми вчинили абсолютно вірно. Без офіційного запрошення Молдови нам не треба втручатися", - вважає військовий експерт.

З іншого боку є Білорусь. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко знову заговорив. І не аби де, а в інтерв’ю Associated Press одразу після витоків, що він пропонує ЄС угоду: послаблення санкцій в обмін на свободу політв’язнів, яких він кинув до в’язниці у серпні 2020 року. Причому заговорив у день, коли Білорусь почала начебто свої сезонні військові навчання.

Тобто, все вказує на те, що Путін знову розхитує ситуацію, намагаючись втягнути ЗС Білорусі у війну проти України на боці Росії. Проте, за словами Олега Жданова, це спектакль для однієї людини. Чим далі триває ця війна, тим менше шансів, що Білорусь втрутиться.

"У мене оптимістичний прогноз. Що робить Лукашенко? Намагається відпрацювати гроші і зобов’язання, які у нього мабуть є перед Путіним. Пам’ятаєте його промову на космодромі "Східний" разом із Путіним? Він сказав, що буде захищати спину російських військ. Ось він і ганяє війська в основному вздовж Польщі та країн Балтії. Але ж соціологія серед білорусів йде в протилежний бік. Вони побачили, що таке російські солдати. Там багато соціальних і кримінальних проблем через це. Їх грабували і ґвалтували. Їхня армія теж по троху змінює настрої. Сьогодні вони не готові втручатися в цю війну", - підсумовує експерт.