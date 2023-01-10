Чого очікувати на фронті в січні-лютому: експерт розкрив плани окупантів та реакцію ЗСУ

На фронті у січні-лютому найгарячішою точкою залишатиметься лінія Бахмут-Соледар, а також – Лиман-Кремінна.

Такий прогноз зробив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі "1+1" у межахтелемарафону "Єдині новини".

Він нагадав, що на сьогодні російські війська сконцентрувалися на Бахмутському напрямку.

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"Лінія Бахмут-Соледар буде продовжувати залишатись найгарячішою точкою. Тому що це імідж не лише самого Пригожина, і не лише його перспективи зберегти свою владу, і вплив саме у Кремлі, але на карту поставлений імідж загалом армії РФ. Нагадаю, що там сконцентровані і найкращі артилерійські частини Росії", – пояснив Кузан.

Він також повідомив, що окупанти намагатимуться сповільнити просування ЗСУ у напрямку Лиман-Кремінна.

"Ще, звісно ж, напрямок – Лиман-Кремінна. Тобто там росіяни намагатимуться сповільнити наші наступальні дії. За останніми повідомленнями нашого Генерального штабу, в нас там є просування на 2,5 кілометра. Росіяни спробують організувати якісь відчайдушні контратакувальні дії, щоби сповільнити там наше просування", – прогнозує експерт.

Він додав, що й загалом Донецька область буде "гарячою".

"Тому що бачимо і в околицях Донецька, тобто Мар’їнки, Красногорівка – є спроби, Авдіївка – звичайно, що є спроби для наступальних дій", – сказав Кузан.

Водночас російські війська посилюються і перекидають свої сили у район Мелітополя та Бердянська.

"Якщо говорити про південь, наприклад, Херсонська область, то тут є природня перешкода – Дніпро. Тут зберігаються такий статус-кво. На Запоріжжі окупанти відчайдушно спробують накопичитися. Тобто в районі Мелітополя, Бердянська вони розбудовують, посилюють свій гарнізон, перекидають туди живу силу, техніку", – розповів експерт.

"Але всі їхні плани на цьому напрямку зривають Сили оборони, тому що кожне таке накопичення ми знищуємо нашою артилерією – реактивною і ствольною. Тобто зриваємо плани ворога і не даємо їм перегрупуватися. Загалом ця динаміка буде зберігатися найближчим часом", – резюмував Кузан.

Нагадаємо, за прогнозами військового експерта Сергія Грабського, у найближчі два тижні-місяць уся увага на фронті буде прикута до району Бахмута, Кремінної. Окрім того, слід уважно стежити за півднем, де ЗСУ створюють передумови для атаки і просування в район Мелітополя.

Додамо, що за даними ДПСУ, Росія продовжує перекидати свої війська з Білорусі на схід України. Водночас у самій РБ поки не фіксуються переміщення російської техніки та особового складу до українського кордону.

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