Чого очікує Китай від війни в Україні: Кулеба пояснив стратегію Піднебесної

За словами Дмитра Кулеби, Китай зараз дивиться на реальний потенціал дій Заходу та дуже уважно все рахує.

Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна. Бо, якщо вона закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві на презентації книги "Війна і нові горизонти".

"Щодо Китаю, то стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи. Я боюся, що ми просто в Україні дуже погано розуміємо Китай. Я теж не претендую на стовідсоткове розуміння. Але Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна. Бо, якщо вона закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті. Якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою Росії, але, скажімо так, нав’язуванням нею її стратегічної ініціативи, тобто коли роками вони будуть потроху наступати, а ми потроху відбиватися, попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю", – каже очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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За словами Кулеби, Китай зараз дивиться на реальний потенціал дій Заходу та дуже уважно все рахує.

"Китай зараз – окрема тема офіційних урядових досліджень: це, власне, на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда – ядерної держави; і, друге, – на що здатні партнери такої країни. Тому зараз, якщо коротко, вони (Китай – ред.) перебувають у позиції "ми за мир", "за все добре проти всього поганого". Але у цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою визначить долю світу, без перебільшення", – резюмував міністр.

Китай хоче переговорів з Росією і таємно зриває Саміт миру

Раніше повідомлялось, що Україна змінює ставлення до Китаю: Київ вперше публічно заговорив про відповідальність Пекіна за підтримку Росії у війні.

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