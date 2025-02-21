Чого Трамп хоче від України і як це коментують у США: західні експерти пояснили

Дональд Трамп публічно накинувся на Зеленського та звинуватив Україну в тому, що на нашу державу напала Росія. Що відомо?

Поваги і угоди про корисні копалини хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Дональда Трампа. Про це напередодні заявив його радник з нацбезпеки Майк Волц. Вони продовжують наполягати, що запропонований ними варіант угоди, який Зеленський відкинув, був дуже вигідний. Але вже надіслали до Києва новий, з урахуванням деяких побажань української сторони, пише видання Axios.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

У четвер президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував премʼєр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Associated Press та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того, як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затишшя можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Axios.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

У новій угоді нібито врахували пропозиції української сторони, бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони - а саме контроль за 50% українських надр як розрахунок за вже надану допомогу, без гарантій на майбутнє.

"Все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину, своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі Першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни", - каже голова правління Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова.

Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоду, красномовно свідчить поведінка радника з Нацбезпеки Майка Волца. Він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України погодитися на те, що Волц називає "американські інвестиції". На брифінгу у Білому домі напередодні він заявив: Трамп хоче від Зеленського двох речей - поваги за те, що американські платники податків дали Україні, і підписаної угоди про корисні копалини.

Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Після зустрічі надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до "сильної" угоди.

"Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоді, які дійсно спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають іти поруч і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більші результати", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Facebook/Офіс президента України

Келлог після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф щойно назвав Зеленського диктатором і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони із такими твердженнями свого президента, республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест, більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях "ми за припинення війни".

"Звичайно, республіканці не безпідставно побоюються, що їх будуть цькувати, що Ілон Маск, можливо, погрожуватиме їм, що фінансуватиме їхніх опонентів на праймеріз. Але багато сенаторів не переобиратимуться наступного року, тому я сподіваюся, що Конгрес усвідомлює, що вони по суті дозволяють виконавчій владі нейтралізувати їхні конституційні права та повноваження законодавчого органу США в багатьох різних сферах, включаючи зовнішню політику і національну безпеку", - каже Аліна Полякова.

Жоден республіканець, який підтримує Україну, не програв попередні вибори - говорить колишній співробітник адміністрації Буша-молодшого Девід Кремер. Росію 61 відсоток американців вважають ворогом. Тож республіканцям доведеться зважати на думку своїх виборців, вважає він. Хоча стосунки Трампа із Путіним зараз схожі "на медовий місяць" - вони роблять одне одному публічні компліменти, і не виключають зустрічі наступного тижня.

"Президенту Зеленському і українському народу важливо розуміти, що більшість американців досі підтримує Україну. Я бачив опитування буквально вранці, вони свідчать, що більшість американців підтримують Україну, визнають, що Путін - це загроза. Тож сподіваюся, що ситуація, яку ми спостерігаємо цими днями, мине. І ми повернемося до стану, коли США демонструють цілковиту солідарність і підтримку", - каже виконавчий директор Центру Джорджа Буша Девід Кремер.

Але до Путіна Трамп, найпевніше, побачиться із президентом Франції Макроном - він приїде до Вашингтона у понеділок, і премʼєр-міністром Сполученого королівства Стармером - його у Білому домі чекають наступного четверга. Від європейців Трамп хоче гарантій безпеки для України, які не поспішає надавати сам, а також поступок щодо санкцій проти путінської Росії, які його адміністрація спробує використати як аргумент на переговорах з Кремлем.

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