- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 2 хв
Чого Путін проситиме у Трампа на Алясці: експерт розкрив мету Кремля
Експерт пояснив мету Путіна під час зустрічі із Трампом на Алясці.
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці із американським президентом Дональдом Трампом ймовірно проситиме зняття санкції із Росії.
Про це у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті сказав керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.
“Мені здається, що Путін їде туди заради того, щоб добитися максимально можливого і максимально комфортного для себе зняття санкцій. Справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і ми можемо чітко розуміти, що якщо санкції не будуть зняті на сьогоднішній момент команд із Російської Федерації. Наступний 2026 — це буде роком початку дуже глибокої дуже серйозної рецесії російської економіки”, - пояснив він.
Вадим Денисенко зазначив, що зняти санкції з РФ неможливо без згоди Європейського союзу.
“Зняття санкцій неможливо без згоди Європейського союзу. Контрольний пакет акцій в санкції — це Європейський союз. Тому я, чесно кажучи, не бачу тут можливості на сьогоднішній момент, щоб Європейський союз сказав, що ми погоджуємося на те, що Україну ми викидаємо за борт, а переходимо до Business as usual”, - наголосив керівник аналітичного центру «Ділова столиця».
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.
У Кремлі також розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа, яка розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів.