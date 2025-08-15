Чого Путін проситиме у Трампа на Алясці: експерт розкрив мету Кремля

Путін / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці із американським президентом Дональдом Трампом ймовірно проситиме зняття санкції із Росії.

Про це у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті сказав керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

“Мені здається, що Путін їде туди заради того, щоб добитися максимально можливого і максимально комфортного для себе зняття санкцій. Справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і ми можемо чітко розуміти, що якщо санкції не будуть зняті на сьогоднішній момент команд із Російської Федерації. Наступний 2026 — це буде роком початку дуже глибокої дуже серйозної рецесії російської економіки”, - пояснив він.

Вадим Денисенко зазначив, що зняти санкції з РФ неможливо без згоди Європейського союзу.

“Зняття санкцій неможливо без згоди Європейського союзу. Контрольний пакет акцій в санкції — це Європейський союз. Тому я, чесно кажучи, не бачу тут можливості на сьогоднішній момент, щоб Європейський союз сказав, що ми погоджуємося на те, що Україну ми викидаємо за борт, а переходимо до Business as usual”, - наголосив керівник аналітичного центру «Ділова столиця».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

У Кремлі також розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа, яка розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів.