Чоловік 5 днів пролежав у комі після удару російського FPV: перше його запитання здивувало медиків

У Дніпрі рятують цивільного, по якому вдарив дрон. / © ТСН

Цивільного з Донеччини рятують у Дніпрі. Чоловік допомагав другу лагодити дім після обстрілу, коли прилетів російський FPV-дрон. Один з друзів загинув на місці, другому — вибило око. Після 5 днів коми отямився він вже в лікарні Дніпра. І перше, про що спитав медиків: чи відомо щось про його матір, що залишилась у прифронтовому селі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Одного ока немає, інше ледь бачить, все тіло посічене уламками. Віктор розповідає: майже нічого не пам’ятає про той страшний день, коли з другом потрапили під удар FPV-дрона.

П’ять днів чоловік був у комі. Величезний уламок прошив око і дивом не дістався мозку.

«Мінно-вибухова травма, на жаль з ока нічого не зосталось, великий відламок більше сантиметра пошкодив, вибив око, перебив всі ці стінки, так що шанс вижити в нього був не дуже великий», — каже медик.

Отямившись, Віктор по крихтам відновлював події того дня, коли ледь не згинув. Каже: пішов допомогти другу лагодити побитий обстрілами будинок і сам став мішенню.

Коли ж отямився, перше що спитав лікарів, чи відомо щось про маму, що залишилась у селі на Донеччині.



«Він розмовляє, дуже хоче повернутися, не знає, де мама, але ще його стан не дозволяє це зробити», — каже медик.

Мамі 73 роки, розповідає Віктор. І зараз вона залишилась зовсім сама без зв’язку та можливості виїхати.

Саме хвилювання за матір і прагнення скоріше поїхати за нею, спонукають пораненого чоловіка швидше одужувати, впевнені медики.

Ситуація на прифронтовій Донеччині тяжка. Щодня, розповідають лікарі, до них привозять цивільних поранених.

«Цілими сім’ями з Донеччини привозять поранених людей, які постраждали після вибухів артилерії, дронів. Всі, хто потрапляє в епіцентр вибухів, на жаль, у тяжкому або дуже тяжкому стані і проходять через відділення реанімації», — каже медик.

Віктор переніс уже шість операцій, попереду нові. Щойно дозволять лікарі, чоловік планує вирушити за мамою.

