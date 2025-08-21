ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
2 хв

Чоловік 5 днів пролежав у комі після удару російського FPV: перше його запитання здивувало медиків

Чоловік дістав тяжкі поранення та 5 днів пробув у комі.

Автор публікації
Анастасія Невірна
Чоловік 5 днів пролежав у комі після удару російського FPV: перше його запитання здивувало медиків

У Дніпрі рятують цивільного, по якому вдарив дрон. / © ТСН

Цивільного з Донеччини рятують у Дніпрі. Чоловік допомагав другу лагодити дім після обстрілу, коли прилетів російський FPV-дрон. Один з друзів загинув на місці, другому — вибило око. Після 5 днів коми отямився він вже в лікарні Дніпра. І перше, про що спитав медиків: чи відомо щось про його матір, що залишилась у прифронтовому селі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Одного ока немає, інше ледь бачить, все тіло посічене уламками. Віктор розповідає: майже нічого не пам’ятає про той страшний день, коли з другом потрапили під удар FPV-дрона.

П’ять днів чоловік був у комі. Величезний уламок прошив око і дивом не дістався мозку.

«Мінно-вибухова травма, на жаль з ока нічого не зосталось, великий відламок більше сантиметра пошкодив, вибив око, перебив всі ці стінки, так що шанс вижити в нього був не дуже великий», — каже медик.

Отямившись, Віктор по крихтам відновлював події того дня, коли ледь не згинув. Каже: пішов допомогти другу лагодити побитий обстрілами будинок і сам став мішенню.

Коли ж отямився, перше що спитав лікарів, чи відомо щось про маму, що залишилась у селі на Донеччині.

«Він розмовляє, дуже хоче повернутися, не знає, де мама, але ще його стан не дозволяє це зробити», — каже медик.

Мамі 73 роки, розповідає Віктор. І зараз вона залишилась зовсім сама без зв’язку та можливості виїхати.

Саме хвилювання за матір і прагнення скоріше поїхати за нею, спонукають пораненого чоловіка швидше одужувати, впевнені медики.

Ситуація на прифронтовій Донеччині тяжка. Щодня, розповідають лікарі, до них привозять цивільних поранених.

«Цілими сім’ями з Донеччини привозять поранених людей, які постраждали після вибухів артилерії, дронів. Всі, хто потрапляє в епіцентр вибухів, на жаль, у тяжкому або дуже тяжкому стані і проходять через відділення реанімації», — каже медик.

Віктор переніс уже шість операцій, попереду нові. Щойно дозволять лікарі, чоловік планує вирушити за мамою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 21 серпня. УДАРИ по УКРАЇНІ! ОБРАНА ПЕРЕВИХОВУЮТЬ! ХОРТИЦЯ - У ВОГНІ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie