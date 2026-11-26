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Чоловік дав прикордонникам 500 злотих, щоб повернутися до України: все закінчилося несподівано
У Львівській області суд оштрафував на 17 тисяч гривень жителя Волинської області, який на пункті пропуску «Угринів» намагався підкупити прикордонника за 500 злотих для безперешкодного в’їзду до України.
Сокальський районний суд Львівської області визнав винним безробітного жителя Волинської області, який намагався підкупити прикордонника на пункті пропуску «Угринів», щоб безперешкодно в’їхати до України.
Про це йдеться у вироку суду від 24 листопада 2026 року.
Обставини інциденту на кордоні
За матеріалами справи, 18 липня 2026 року близько 15:00 уродженець селища Тоболи Камінь-Каширського району прибув на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» у Шептицькому районі Львівської області. Перебуваючи у службовому приміщенні, чоловік запропонував і передав начальникові групи інспекторів прикордонного контролю 500 польських злотих (за курсом НБУ на той день — 11 081 гривня). За ці гроші прикордонник мав посприяти йому в безперешкодному перетині державного кордону на в’їзд до України.
Після передачі хабаря чоловіка затримали, а його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі).
Вирок суду
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд суворо його не карати. Враховуючи каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність попередніх судимостей, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.
Сокальський районний суд ухвалив:
визнати чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
конфіскувати в дохід держави 500 злотих, які передавалися як хабар.