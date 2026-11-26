На Львівщині засудили чоловіка, який дав хабар прикордонникам / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Сокальський районний суд Львівської області визнав винним безробітного жителя Волинської області, який намагався підкупити прикордонника на пункті пропуску «Угринів», щоб безперешкодно в’їхати до України.

Про це йдеться у вироку суду від 24 листопада 2026 року.

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Обставини інциденту на кордоні

За матеріалами справи, 18 липня 2026 року близько 15:00 уродженець селища Тоболи Камінь-Каширського району прибув на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» у Шептицькому районі Львівської області. Перебуваючи у службовому приміщенні, чоловік запропонував і передав начальникові групи інспекторів прикордонного контролю 500 польських злотих (за курсом НБУ на той день — 11 081 гривня). За ці гроші прикордонник мав посприяти йому в безперешкодному перетині державного кордону на в’їзд до України.

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Після передачі хабаря чоловіка затримали, а його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі).

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд суворо його не карати. Враховуючи каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність попередніх судимостей, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Сокальський районний суд ухвалив:

визнати чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

конфіскувати в дохід держави 500 злотих, які передавалися як хабар.

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