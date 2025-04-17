Чоловік, дружина якого є військовою, отримав повістку і відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні

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У Чернігові до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Чернігова.

За даними суду, у січні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини. Таким чином чоловік ухилився від мобілізації.

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На суді житель Чернігова провину визнав та розкаявся.

Суд врахував те, що чоловік має на утриманні літніх батьків, а його дружина є військовослужбовицею однієї із частин.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 2 років іспитового терміну.

Нагадаємо, чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації через «дії жінки».