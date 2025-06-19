Чоловік два роки ухилявся від мобілізації, бо "переплутав дату": як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Закарпатській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який ще у травні 2023 року отримав повістку, проте два роки уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, житель Закарпаття у травні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився він мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що не прийшов до ТЦК, бо «переплутав дату». Житель Закарпаття пообіцяв так більше не вчиняти.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на 2 роки іспитового.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, 59-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через хвору маму.

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