Чоловік двічі отримував повістки і заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови

У Дніпропетровській області засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що готовий до служби в армії за однієї умови.

Про це йдеться у вироку Широківського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, чоловік отримав дві повістки — 31 жовтня 2024 року та 18 березня 2025 року. Проте він так і не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Житель Дніпропетровщини зазначив, що він «не проти проходити військову службу, але бажав би служити державі за своєю спеціальністю, оскільки він має відповідну освіту та розуміється в радіоелектроніці. Його знайомі військовослужбовці обіцяли підшукати йому місце у військових частинах РЕБ, але на це необхідний певний час, а у зв`язку із зайнятістю веденням підсобного домогосподарства у нього немає часу приділити увагу пошукам військової частини, де б були потрібні його навички. Тому він чекав саме на пропозицію проходити військову службу в силах радіоелектронної боротьби. Прямого умислу ухилятися він не мав, бажаючи принести державі найбільшу користь».

Суд встановив, що чоловік 2023 року вже був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України до покарання у виді 2 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Оскільки він перебував на іспитовому терміні, то остаточне покарання — 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.

