Чоловік, який був у розшуку ТЦК, отримав повістку: як він уник мобілізації і чи поплатився

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

За даними суду, жителя Одещини у грудні 2024 року визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Проте він категорично відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік розповів, що його на службовому авто на блокпосту зупинили працівники ТЦК, оскільки він був у розшуку. Житель Одещини стверджував, що його робота нібито передбачає «бронювання». Чоловік також заявив про те, що його кілька днів протримали у ТЦК, де він пройшов ВЛК. Коли йому намагались вручити «бойову повістку», він відмовився від служби в армії. Житель Одещини переконував суд, що в нього є проблеми зі здоров’ям і у цивільному житті він «корисніший для своєї держави».

У матеріалах суду вказано, що чоловік не був «заброньований» за місцем роботи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень